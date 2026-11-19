Espectáculos

Kapo se prepara para conquistar Ecuador el sábado 28 de noviembre. El artista se presentará en el coliseo General Rumiñahui como parte de su gira Afro Rosa Tour 2026, sumándose a la agenda de shows que calientan la ciudad antes de las fiestas de Quito.

Para que el show quede melo, el cantante no viaja solo: llega con un equipo de treinta personas entre músicos, bailarines, personal técnico y de producción. Todo este despliegue tiene un solo objetivo: trasladar al escenario la propuesta visual y musical que define este tour.

Lo más curioso es el 'rider' de hospitalidad para su estadía en Quito. Entre los requerimientos para recibir al artista destacan el café sabor a vainilla, miel, limón, jengibre y bebidas con electrolitos.

Kapo se ha posicionado como uno de los referentes de la nueva música urbana colombiana, mezclando ritmos afro con sonidos contemporáneos y melodías urbanas, lo que lo ha llevado a sonar fuerte en plataformas digitales y a participar en escenarios de distintos países de Latinoamérica.

Si todavía no tienen sus boletas, las entradas siguen disponibles en los puntos físicos y a través de www.ticketshow.com.ec.

¿Quién más se apunta a ir a cantar todos los hits?