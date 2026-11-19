Espectáculos

Ana Lucía Domínguez está de vuelta en la actuación y lo hace con el género que más disfruta: la comedia. La actriz interpreta a Elisa en la película El último Paloseco, un proyecto colombo-mexicano que marca su regreso a las pantallas tras una pausa de dos años para estar con su hija.

Ana Lucía Domínguez es una actriz y modelo colombiana que decidió hacer una pausa de dos años en su carrera profesional para acompañar a su hija, Luciana, quien nació en septiembre de 2024. Según contó en conversación con EL COLOMBIANO, quiso estar presente durante los primeros años de vida de su bebé y describió esa experiencia como una bendición.

El regreso con El último Paloseco

Aunque estuvo lejos de la actuación, la actriz no dejó de crear. Durante su pausa escribió un libro, desarrolló su propio protocolo —un curso digital enfocado en los hábitos y el biohacking— y trabajó en diversos proyectos empresariales. Ahora, ese ciclo se cierra con el retorno al cine en una producción dirigida y escrita por Nico Pinzón Fernández.

La película tuvo su premiere el 12 de noviembre de 2026 en la sección de Nuevos Talentos del Ibero-American Film Festival Miami. Para quienes quieran verla, el estreno comercial en Colombia y México está programado para el 28 de enero de 2027. Ana Lucía confesó sentir mucha emoción por volver a las pantallas y, especialmente, por regresar a trabajar en Colombia.

En la trama, Domínguez da vida a Elisa, una pintora sensible que busca tranquilidad, amor y evitar los conflictos. Sin embargo, su paz se termina cuando su esposo, Ed Paloseco —personaje interpretado por Luis Ernesto Franco—, descubre que no puede tener hijos. Este problema se vuelve crítico debido a una condición impuesta por el padre de Ed: si no entrega un heredero en un plazo de seis meses, perderá la herencia familiar. Esta premisa desata una serie de situaciones que, según anticipa la actriz, harán reír al público.

Orgullo técnico y ambientación ochentera

La comedia surge de una pregunta común en muchas relaciones sobre la llegada de los hijos, mezclada con la presión por conservar una herencia y la esterilidad del protagonista. Aunque la historia se sitúa en una vecindad mexicana de 1984, la mayor parte del rodaje se realizó en Colombia. El equipo de producción logró recrear ese universo a través de la fotografía, el vestuario, la ambientación y el trabajo de arte.

Ana Lucía recordó que, al llegar al set, sentía literalmente que estaba en los años 80, calificando como impecable la estética y la apariencia de todo el entorno. Además, aprovechó para resaltar la calidad de los equipos técnicos colombianos. Aseguró que siempre acepta proyectos en su país porque tiene la certeza de que el resultado final será bueno, que ella lucirá bien y que disfrutará el proceso, reafirmando que le da mucho orgullo ser colombiana.

Nuevos proyectos en el horizonte

El regreso de la actriz no se detiene con esta comedia. Domínguez confirmó que seguirá trabajando en el cine con una producción que se rodará en Tenerife, España. La película se titula La ciudad no era rubia y se trata de un thriller en el que interpretará a un personaje muy distinto al de Elisa; el rodaje de este proyecto está previsto para el próximo año.

Paralelamente a su carrera artística, Ana Lucía prepara Vuelve, un programa digital diseñado para mujeres que desean reconectarse consigo mismas y retomar proyectos personales que habían dejado aplazados. Esta propuesta tendrá una duración de tres meses y contará con un entrenamiento físico de 20 minutos diarios para ayudar a las participantes a recuperar la motivación y incorporar el movimiento en sus vidas.

La verdad, qué buen plan es priorizar a los hijos y volver con toda la energía al set. ¿Ustedes también creen que la comedia es el género más chévere para reencontrarse con la actuación?