Koral Costa pone los puntos sobre las íes y responde a los chismes sobre Omar Murillo

Espectáculos

Koral Costa decidió romper el silencio y responderle a todo el mundo que la quiere pintar como la mujer que aguantó cosas en silencio. A través de Instagram, la cantante y creadora de contenido negó rotundamente que conociera aspectos de la vida íntima de su expareja, el actor Omar Murillo, y mandó un mensaje directo a quienes se dedican a inventar historias sobre una relación que no vivieron desde adentro.

Todo esto explotó durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Un usuario se lanzó con una pregunta bien fuerte, cuestionando si ella sabía que el actor era gay y aun así había decidido seguir con él. Koral no se quedó callada y fue contundente al rechazar esa versión de los hechos, defendiendo a capa y espada lo que vivió durante los años en que estuvieron juntos.

No más juicios sin saber

La artista se mostró indignada por la narrativa que algunos internautas intentan imponer. “¿En qué cabeza le cabe decir a algunas personas que Koral sabía que Omar era gay y siguió con él? Yo no sabía, porque en dieciocho años jamás vi que él faltara el respeto hacia mí de esa manera”, manifestó Koral. Para ella, es inaceptable que se hagan juicios tan tajantes sobre su vida sentimental sin conocer la realidad de la convivencia que mantuvo con Murillo.

Además, la cantante aseguró que, por su forma de ser y su carácter, jamás habría aceptado una situación como la que algunos le atribuyen. Koral dejó claro que nadie tiene la autoridad para hablar de su intimidad y cerrar el tema con una frase muy colombiana: “Nadie sabe cómo era mi intimidad como para asegurar que yo sabía y aguantaba que él fuera gay. Si sí, si no, cada pajarito en su nido”.

Las fotos que encendieron la polémica

Este malestar de Koral no nació de la nada, sino que es la respuesta a las especulaciones que rodean la vida personal de Omar Murillo. El actor, conocido por su personaje de Bola 8, volvió a poner el foco sobre su vida sentimental después de compartir en Instagram una fotografía junto a otro hombre, lo que desató una ola de preguntas entre sus seguidores.

Pero este no es el primer desliz que genera ruido. En septiembre de 2026, Murillo ya había causado controversia al publicar una imagen donde aparecía tomado de la mano de un hombre, invitando a sus seguidores a interpretar lo que estaban viendo. En aquel momento, el actor intentó calmar las aguas explicando que se trataba simplemente de un amigo español y cuestionó que el hecho de que dos hombres tengan cercanía física sea interpretado automáticamente como una señal de romance. Aunque sus palabras generaron más comentarios en redes, no hubo una confirmación oficial sobre su orientación sexual ni un anuncio público de una relación sentimental.

El fin de un ciclo largo

Para entender el contexto, hay que recordar que Koral Costa y Omar Murillo confirmaron que terminaron su relación a comienzos de 2026. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, ya que la pareja había compartido cerca de 17 años juntos y siempre habían sido muy activos mostrando su amor en redes sociales.

En su momento, la cantante explicó que la ruptura no fue por falta de amor, sino porque ambos sentían que era el momento de avanzar en sus propios proyectos y tomar caminos diferentes. Desde ese día, cada publicación de ambos ha sido analizada con lupa por el público. A pesar de todo, Koral había mantenido una postura protectora, asegurando que no tenía intención de hablar mal de su expareja a pesar del final de la historia. Con esta nueva respuesta, la artista simplemente decidió defender su propia experiencia y pedir que dejen de sacar conclusiones apresuradas sobre una relación ajena. Hasta el momento, Omar Murillo no ha dicho ni una palabra sobre estas declaraciones de Koral.

Sinceramente, después de 17 años juntos, lo mínimo es que respeten la privacidad de los dos y dejen de jugar a ser detectives de Instagram, ¿no creen?