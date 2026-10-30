Pipe Bueno y Luisa Fernanda W por fin se dieron el sí

Espectáculos

¡Se dio! Después de tanta espera, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron el jueves 29 de octubre en Zipaquirá. La pareja eligió la Catedral de Sal de Cundinamarca para su ceremonia, un escenario emblemático de Colombia conocido por su arquitectura subterránea.

El momento fue puro sentimiento. Con la compañía de sus familias y amigos cercanos, los antioqueños escucharon el decreto del padre que los declaró marido y mujer, sellando todo con un beso y una lluvia de aplausos. Entre los invitados se vieron caras conocidas como Dani Dake, Pautips y María Fernanda Aristizábal, quienes fueron testigos de este paso tan esperado por los fans en redes sociales.

Para la rumba, la pareja decidió trasladar a todos los invitados a Arena MX, un espacio que queda junto a Rancho MX en Cajicá. Sobre la elección del lugar, Pipe Bueno contó que aunque pensaron en casarse en México, al final prefirieron Colombia por ser un país fundamental para ellos y sus familias.

Este matrimonio es el cierre perfecto para una historia que empezó en 2019. Desde entonces, han construido su hogar junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic. La cuenta regresiva para este gran día empezó formalmente en octubre de 2023, cuando el cantante sorprendió a la influenciadora con una propuesta de matrimonio durante un viaje a Dubái.

Desde entonces compartieron algunos detalles de esta nueva etapa, aunque reservaron aspectos de la celebración para mantener la expectativa alrededor de su gran día.

Sinceramente, casarse en una catedral de sal es un nivel de originalidad que yo no tengo. ¿Ustedes se casarían bajo tierra o les daría pánico?