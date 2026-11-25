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Imagínense que la suegra sea la que le diga a uno: '¡Váyase!'. Pues eso fue exactamente lo que pasó en el drama familiar de Pipe Bueno. Martha Lucía Bueno reveló que, durante la crisis de adicciones de su hijo, ella no solo fue testigo de todo, sino que impulsó a Luisa Fernanda W a salir de la casa junto a sus hijos, Máximo y Domenic.

La mamá del cantante de música popular contó que tomó esa decisión al ver cómo la situación estaba afectando a la creadora de contenido y a los menores. Según Martha Lucía, ella esperó mucho tiempo a que Pipe reaccionara y cambiara el rumbo de su vida, pero llegó un punto en que los excesos del artista ya habían sobrepasado todos los límites dentro del hogar. En ese momento de angustia, el consejo para Luisa Fernanda fue directo: “Le dije sí, váyase, ¡váyase!”.

El golpe de realidad para Pipe llegó cuando despertó y se dio cuenta de que su familia ya no estaba. Cuando el cantante le preguntó a su madre dónde se encontraban, Martha Lucía se mantuvo firme y decidió no revelarle la ubicación. Para ella, era fundamental que Pipe tomara conciencia del daño que estaba causando con su comportamiento y su negativa a dejar el alcohol.

Todo este caos salió a la luz luego de que Pipe Bueno compartiera su testimonio en el programa Se dice de Mí, de Caracol Televisión. El artista confesó que sus adicciones al alcohol y las drogas pusieron en riesgo el hogar que construyó con Luisa Fernanda W, aunque aseguró que encontró refugio en Dios para superar esta lucha.

Sinceramente, qué valiente la mamá de Pipe por poner el bienestar de los niños y de la nuera por encima de la comodidad del hijo. A veces el amor también es saber decir 'hasta aquí' para que la persona toque fondo y reaccione. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo que Martha Lucía?