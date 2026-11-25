Espectáculos

Salwa Maloof Habib, Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, sorprendió a todo el mundo en redes sociales recreando un comercial de los años 90 protagonizado por Sofía Vergara. La soberana le hizo un guiño a esa pieza publicitaria que fue de los primeros momentos donde la actriz tuvo gran visibilidad en Colombia, mezclando el carisma de la estrella con el sello carnavalero.

Para Salwa, hacer esto es un honor porque Sofía es una mujer admirada que representa a Colombia en Hollywood y en la televisión mundial. Según la reina, la actriz ha llevado la alegría y la esencia barranquillera a escenarios internacionales, por lo que querían recibirla con todo el cariño de su tierra y celebrar sus logros.

Este detalle llega en un momento clave, ya que el martes 24 de noviembre Sofía Vergara regresó a su ciudad natal. El motivo de su visita fue conocer la escultura monumental instalada en su honor en el Malecón del Río, un reconocimiento a su trayectoria artística y a cómo ha proyectado a Barranquilla en el mundo.

La bienvenida no fue solo un video en redes. Salwa Maloof Habib, junto al Rey Momo Abraham Cáceres y los reyes del Carnaval de los Niños, lideró una muestra folclórica con 50 hacedores. En esta puesta en escena, que celebró la fuerza de la mujer y la riqueza cultural del Carnaval, se presentaron algunas de las expresiones más representativas de la fiesta.

Como broche de oro, la monarquía del Carnaval 2027 le entregó a Sofía Vergara el Turbante de la Tradición. Este reconocimiento resalta el vínculo de la actriz con la identidad cultural de su ciudad y el orgullo con el que lleva el nombre de Barranquilla por todo el mundo.

Con este movimiento, la reina reafirma que el Carnaval también se vive en lo digital, conectando generaciones y celebrando a los talentos que hacen sentir orgullosos a los barranquilleros. ¡Súper cute que hayan rescatado ese comercial!