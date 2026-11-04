Maluma puso a todo el mundo a pensar con un carro típico y un mensaje misterioso

Espectáculos

Maluma se mandó una jugada maestra para dejar a sus seguidores con la duda. Un carro típico colombiano ha aparecido en Bogotá, Nueva York y Buenos Aires, acompañado de un mensaje que dice “se viene LXV”.

La estrategia ha causado un revuelo total en redes sociales, donde la gente no ha parado de compartir fotos del vehículo mientras intentan descifrar el código. El carro tradicional colombiano es el elemento central de la campaña, un símbolo que conecta la propuesta del artista con sus raíces y su identidad cultural.

El misterio principal es la cifra romana LXV, que corresponde al número 65. Hasta el momento, Maluma no ha soltado ninguna explicación oficial sobre qué significa ese número ni cuál es el anuncio que está preparando.

La comunidad de fans ya empezó a teorizar. Algunos piensan que se trata de un nuevo lanzamiento musical, una producción especial o algún proyecto para conectar con el público global, aunque ninguna de estas opciones ha sido confirmada por el cantante.

Por ahora, el significado de LXV y los detalles de la campaña siguen siendo un secreto. Solo queda esperar a que el paisa suelte más pistas para entender qué hay detrás de este despliegue urbano.

¿Ustedes qué dicen? ¿Será que el 65 es la clave de un álbum nuevo o nos está distrayendo con algo más?