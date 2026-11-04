Claudia Bahamón se pone en modo 'tití' en MasterChef Celebrity por el desperdicio de comida

Espectáculos

Claudia Bahamón no se queda callada cuando se trata del medio ambiente, ni siquiera en el set de MasterChef Celebrity. La presentadora reveló que le causa malgenio el desperdicio de alimentos dentro del programa, especialmente considerando que en Colombia se botan cerca de 9,7 millones de toneladas de comida al año. Por eso, les deja claro a los concursantes que cocinen bien, sin desperdiciar.

Pero hay algo que la saca más de balance: ver que arrojen el aceite directamente en la bacha o el fregadero. Según Bahamón, esa práctica contamina el agua y desperdicia un recurso aprovechable. Confesó que, cada vez que pilla a alguien haciéndolo, se acerca “como un tití” para llamarle la atención.

Activismo en la cocina

La arquitecta y presentadora también contó que tuvo que intervenir cuando un patrocinador llevó mero al programa. Como es una especie de pescado en peligro de extinción, Bahamón manifestó su desacuerdo y dejó clara su posición. Según contó, desde entonces: “Nunca más se volvió a cocinar mero”.

Estas revelaciones se dieron durante su participación como invitada especial en el evento COM+ID Fest de la Universidad Sergio Arboleda. Allí conversó con Álvaro García, decano de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales y quien fue su jefe en sus inicios profesionales en el Canal RCN.

Bahamón, que además es embajadora de WWF Colombia y fundadora de BeClá, utiliza sus plataformas digitales y proyectos para fomentar prácticas sostenibles y proteger los océanos. Para ella, estar en un concurso donde los alimentos son los protagonistas es el lugar ideal para unir su trabajo profesional con su compromiso ambiental.

La verdad, Claudia tiene toda la razón; botar el aceite por el sifón es un pecado ambiental que no se le puede perdonar a nadie, ¿quién más ha visto ese error en la cocina?