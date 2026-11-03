Bts se toma los cines para cerrar el 2026 con toda la energía

Espectáculos

La espera terminó para el ARMY. Para cerrar el año, BTS llevará la magnitud de su gira mundial ‘ARIRANG’ a los cines con la transmisión de dos conciertos completos desde Kaohsiung y Yakarta. La idea es que los fans sientan toda la emoción del show en vivo, aprovechando que el escenario circular de 360 grados pone al público en el centro de todo el despliegue.

Para los que están en Corea, la venta de boletos arranca primero, a las 10:00 a. m. (KST). Para el resto del mundo, los horarios de las funciones van a variar según el territorio y, en algunas regiones, las transmisiones serán en diferido para que no haya líos con las zonas horarias. Toda la información sobre boletos y notificaciones se puede revisar en www.btsliveviewing.com.

Marc Allenby, el director ejecutivo de Trafalgar Releasing, aseguró que están felices de seguir trabajando con HYBE y BIGHIT MUSIC para que más gente vea esta gira monumental. Según Allenby, estas proyecciones desde Kaohsiung y Yakarta son la forma ideal de despedir el 2026 celebrando juntos en la pantalla grande.

Estos eventos son los más recientes de la gira ‘ARIRANG’, que ya viene rompiendo récords. Antes de esto, tuvimos las proyecciones de Goyang y Tokio en abril, el show especial de Busan en junio por el aniversario de su debut y el regreso del grupo a su país, y cerramos octubre con las transmisiones de Buenos Aires y São Paulo. Hasta ahora, millones de personas ya han vivido la experiencia de ver a los chicos en estadios a través del cine.