Sofía Monroy fue el look más comentado con un torso de silicona en los Latin Grammy

Espectáculos

Sofía Monroy fue una de las figuras más comentadas de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 el pasado jueves 12 de noviembre en Las Vegas. La cantante llamó la atención con un atuendo poco convencional: llevaba una prenda de silicona con pectorales y abdominales marcados.

Seamos honestos, el torso masculino artificial fue lo que realmente acaparó todas las miradas, aunque el look tenía otros elementos. El estilismo se complementó con el cabello oscuro suelto y ondulado, junto con un maquillaje en tonos naturales. El contraste entre su rostro femenino y la anatomía masculina de la prenda no fue un accidente; la idea era representar el concepto de dualidad de su proyecto musical llamado 'WO[E]MAN'.

La artista, que tiene 27 años, creció en Suecia y vive en México desde hace tres años para conectar con sus raíces paternas. En 2025 lanzó su primer álbum, 'Morena', y este año estuvo nominada como 'Mejor Nuevo Artista' en los Latin Grammy.

Sinceramente, nos encanta cuando alguien se atreve a experimentar así en una alfombra roja para mandar un mensaje artístico y no solo verse 'bonita'. ¿Ustedes se pondrían un torso de silicona para un evento así o les parece demasiado?