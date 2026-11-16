Catherine Siachoque confiesa que interpretar a doña Hilda le costó lágrimas

Espectáculos

A veces los proyectos que más nos marcan son los que menos queremos hacer. Catherine Siachoque, la actriz que le da vida a la icónica doña Hilda en 'Sin senos sí hay paraíso', reveló que sus inicios en la producción no fueron precisamente un camino de rosas. De hecho, confesó que el proceso le costó lágrimas, especialmente durante las dos primeras temporadas.

Aunque el escritor Gustavo Bolívar la eligió desde el primer momento para el personaje, Siachoque admitió que no estaba entusiasmada con la idea. Al final aceptó el reto porque era actriz exclusiva de la cadena y sentía el compromiso profesional de asumir nuevos desafíos. Lo bueno es que esa presión terminó convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes de su carrera y en un papel que contribuyó significativamente a su reconocimiento.

La actriz, que es esposa de Miguel Varoni, recordó que si no hubiera superado ese mal trago se habría perdido la oportunidad de conectar con el público a través de doña Hilda, a quien describe como una mujer maravillosa.

Después de pasar aproximadamente ocho años sin interpretar al personaje, Catherine regresa mañana 16 de noviembre por Telemundo con una nueva entrega de la historia. Según la actriz, esta temporada trae sorpresas que seguramente captarán la atención del público, ya que se centra en la pregunta de hasta dónde es capaz de llegar una persona por amor. En esta ocasión, el amor de Hilda por sus hijas se mostrará desde una perspectiva más madura.

Siachoque aseguró que ella misma se sorprendió cuando le contaron lo que venía y está convencida de que la serie seguirá siendo un superéxito. Honestamente, después de todo el drama inicial, parece que doña Hilda ya es parte de su ADN actoral.