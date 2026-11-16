Shakira y Milan se tomaron la NBA en Miami

Espectáculos

Shakira cambió los escenarios de su gira por la primera fila de la NBA el sábado. La artista colombiana llevó a su hijo Milan, de 13 años, al Kaseya Center de Miami para ver el partido entre los Heat y los Detroit Pistons. La salida, que parecía tranquila, terminó siendo el centro de atención gracias a la complicidad y el estilo de ambos.

Milan llamó la atención con un look relajado: gorro verde con estrellas blancas, camiseta blanca y vaqueros. Por su parte, la cantante optó por un conjunto azul de estampado geométrico, complementado con sus gafas de sol y el cabello suelto.

El momento más top de la noche ocurrió cuando las cámaras del pabellón enfocaron a Shakira y su imagen apareció en el videomarcador gigante. El marcador no dejó pasar la oportunidad de presentarla como "Shakira – La cantante ganadora de un Grammy", recordándole a todo el estadio su nivel profesional.

Para cerrar con broche de oro, los Miami Heat ganaron el encuentro frente a Detroit con un marcador de 137-117. Con este resultado, el equipo de Miami suma su cuarta victoria consecutiva y deja su balance de temporada en siete partidos ganados y seis perdidos.

¿Será que Milan ya está pidiendo su propio contrato de patrocinio con esos looks?