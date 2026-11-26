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Carlos Vives está viviendo un momento cumbre en su carrera. El artista acaba de ganar el Latin Grammy al Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato gracias a 'El último disco Vol. 1'. A este logro se suma que ya está nominado a los Premios Grammy 2027 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino por ese mismo trabajo. Además, recibió el Premio Global Icon de LOS40 Music Awards en España, lo que demuestra que el hombre sigue en plena efervescencia creativa y con nuevos proyectos en mente.

Para darle contexto, Vives es un cantante, compositor y actor colombiano que se volvió un referente al mezclar ritmos tradicionales de nuestro país, como la cumbia, con sonidos del pop y el rock.

El valor de ser original

Con 65 años, Vives bromea diciendo que todos los reconocimientos le han llegado "demasiado joven". Sin embargo, más allá de los trofeos, el artista reflexiona sobre lo difícil que fue ser auténtico en una industria que, por mucho tiempo, solo miraba hacia afuera para buscar referencias. Según Vives, durante años se cometió el error de copiar a quien tenía éxito porque se quería ser cosas que no se eran, lo que hizo que costara mucho ser originales.

El cantante asegura que las claves del estilo que hoy lo define ya estaban presentes en la tradición local, pues la música colombiana ya contaba quiénes éramos. En este sentido, Vives confiesa que nunca aspiró a recibir tantos premios ni tanto reconocimiento, pero valora haber rescatado esa esencia propia.

Más que una etiqueta: hispanoamericano

En medio del boom global de la música en español, Vives ha decidido dejar de lado las etiquetas comunes. Aunque reconoce que hoy en día "está más de moda ser latino", él prefiere definirse como hispano. Para el cantante, el término latino puede abarcar muchas cosas, pero él busca reivindicar el vínculo cultural que une a ambos lados del Atlántico, declarando con orgullo que es "hispanoamericano".

Esta postura no fue solo una declaración en una entrevista; el mensaje apareció impreso en una camiseta que usó en la alfombra roja de los LOS40 Music Awards el domingo pasado. Vives explica que esta visión nació de su experiencia recorriendo escenarios por toda España, donde descubrió un mosaico cultural tan diverso como el americano. Por esta razón, propone superar la brecha del "ustedes y nosotros" y dejar atrás la "leyenda negra" que considera tremendista, para reconocerse finalmente como una sola familia.

Para él, la música en español es el punto de encuentro ideal frente a la polarización política actual. Vives ve en ella la condensación de una triple raíz: la lengua hispana, los ritmos originarios y la influencia de los pueblos africanos, describiendo esta última como una tragedia terrible que, al final, sumó para crear un pueblo maravilloso.

Sus "hijos musicales" y la nueva escuela

El artista se siente orgulloso de haber abierto el camino para las generaciones siguientes, a quienes llama sus "hijos musicales". Entre ellos menciona a compatriotas como Juanes, Fonseca y Camilo, quienes lograron encontrar una voz propia mezclando el folclore y el pop colombiano con sonidos globales.

Ese mismo espíritu de identidad lo encuentra ahora en la escena urbana. Vives elogió a Milo J, destacando que el artista argentino incorpora raíces del tango, el rock y el folclore de su país en lugar de imitar fórmulas extranjeras. Asimismo, confesó su admiración por la española Rosalía, resaltando la capacidad que ha tenido la cantante de asumir su identidad para llevarla a "dimensiones especiales".

Sobre lo que viene, Vives mantiene el misterio. Aunque tiene la mirada puesta en la ceremonia de los Premios Grammy 2027, que se realizará el 7 de febrero, prefiere no revelar todavía la fecha de lanzamiento de 'El Último Disco Vol. 2', la continuación del álbum que lo mantiene en la cima.