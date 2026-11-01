Ryan Castro, Mr. Plata y Maluma: así se mueve la música en La Corte

Espectáculos

El movimiento urbano no descansa y sigue sacudiendo la escena con lanzamientos que mezclan lo nuevo con la nostalgia del género. Ryan Castro, el rapero y cantante colombiano que se hizo famoso por hits como "Quema" y "Jordan", llega con el estreno de ‘Brincaito’.

Por otro lado, Mr. Plata se puso en modo convocatoria y reunió a figuras pesadas para ‘Muñequitas Remix 2’, donde se suman El Americano 4KT, Arcángel y Lual La L. Pero Mr. Plata no se quedó solo en el sencillo, ya que también lanzó ‘Transilvania’, un EP que busca ampliar su propuesta y sumar un capítulo más a su camino artístico.

La ola urbana sigue con Pirlo estrenando ‘Hello Bebe’, mientras que Héctor Nazza y Zaider presentan ‘Batman Coleto’. También se armó el equipo entre The Prodigiez, Juliana y Juan Duque para lanzar ‘Paracaídas’.

Diversidad colombiana y pop latino

La música nacional sigue demostrando que puede con todo, mezclando generaciones y ritmos en un solo lugar. En el mundo del vallenato, Silvestre Dangond sorprende con ‘Hay Amores’, una canción que se suma a su repertorio, mientras que el barranquillero Altafulla lanza ‘Malo Pal Amor’.

El pop latino también tiene su momento con un encuentro entre Colombia y el género gracias a Yami Safdie y Maluma, quienes presentan ‘Felicidades’.

Hubo apuestas más arriesgadas que rompieron el molde, como la de Jhonny Rivera y Nanpa Básico, quienes decidieron unir la música popular con el rap en la canción ‘Perdóname’. Mientras tanto, Trapical Minds lanzó ‘Uh Lala’, que funciona como el segundo capítulo de su regreso a la música, y el dúo Dragón y Caballero volvió a sonar con ‘Te Acuerdas’.

Sonidos internacionales y propuestas solistas

El radar también apunta fuera de las fronteras con colaboraciones como la de Alkilados, Yubeili y Alka Produce en el tema ‘¿Qué Me Pasa?’, y el regreso de Natalia Natalia con ‘Fin de temporada’.

En el pop latino, Elena Rose lanzó ‘Lover’s Prayer’, un sencillo que tiene un valor especial porque es la primera vez que la artista canta en italiano. Desde el K-pop, Jisoo, integrante de BLACKPINK, expande su carrera como solista con el lanzamiento de ‘Addicted’.

Rap, reggae y vallenato parrandero

Hay lanzamientos que se sienten más personales y enfocados en la identidad sonora. Chelo Hop presenta ‘Boca’, una canción donde usa la voz como herramienta de sanación, y Andrey Serrano mezcla el pop con el reggae en ‘Me Gustan Tus Defectos’.

Para los que ya están pensando en el fin de año, Farid Ortiz lanzó ‘Las XII del Rey’, una propuesta de vallenato parrandero para calentar motores. El hip hop noventero también recupera terreno con El Chojin y DJ Big Falanges en ‘Flow Sobre Ellos’.

Camilo Baena decidió llevarse la música a la calle con ‘De Puente en Medellín’, un álbum grabado en vivo sobre la 4 Sur, integrando este lugar emblemático de Medellín en su propuesta sonora.

Perreo clásico y salsa en Bogotá

Para cerrar con broche de oro, este 1 de noviembre se celebra el Gyal Halloween Festival en el Centro de Eventos Autopista Norte. Es la cita obligatoria para los amantes del reguetón de la vieja escuela, con un cartel que incluye a Alexis & Fido y Baby Rasta & Gringo. La jornada promete más de diez horas de música con DJs de Bogotá y clásicos de los años 2000, invitando a todo el mundo a llegar disfrazado para perrear con nostalgia.

En cuanto a la salsa, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias de Salsa al Parque 2025, que según la fuente se realizaría el 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar, con un aforo máximo de 40.000 personas y un Puesto de Mando Unificado permanente para garantizar la seguridad.