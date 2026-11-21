Espectáculos

Rubén Blades se presenta hoy, 21 de noviembre, en el nuevo DAVIarena. El artista llega a la ciudad con su Fotografías Tour, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, una orquesta conformada por cerca de 20 músicos panameños que destacan por una potente sección de metales.

Rubén Blades es un cantante, compositor, músico, actor, abogado y político panameño que desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, y cuyo estilo musical se clasifica como salsa intelectual.

Un regreso con sed de canciones

La última visita de Blades a Medellín fue en julio de 2023, cuando se presentó en el estadio de Envigado como parte del festival Viva la Salsa. Esa noche todo fue muy rápido: los artistas debían dar paso al siguiente con cronómetro en mano. Blades ni habló tanto como le gusta y quizá le faltaron canciones.

En medio de aquel show, el artista dijo: “No voy a hablar mucho porque no tenemos tiempo, solo voy a dar las gracias ahora y a tocar el tiempo que tengamos”.

El debut salsero del DAVIarena

El concierto de hoy marca un hito para el nuevo DAVIarena, ya que recibirá por primera vez a los salseros puros y duros. Hasta ahora, este escenario en Sabaneta solo había sido pisado por quienes disfrutan de artistas como Juanes, Chayanne o Kris R.

Este show es especialmente prioritario porque el destino de las giras de Blades ha generado incertidumbre entre sus seguidores. A través de su blog personal, rubenblades.com, específicamente en la sección Apuntes desde la esquina, el músico anunció que sus últimas giras serán en 2026 y 2027. Blades explicó que, al acercarse a los 78 años, ha decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales, esperando que su salud y su voz le permitan mantenerse activo un par de años más para mantener la calidad que ofrece a su público.

Aunque el artista aclaró que esto no significa el final de su carrera, ya que seguirá con proyectos de libros y películas que saldrán paulatinamente, sí anunció que 2027 sería su último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado. El 2027 será su último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque mencionó que es posible que sigan grabando juntos. Su anhelo es regresar de manera más permanente a Panamá a más tardar en 2028.

Qué esperar del show

El Fotografías Tour ha sido descrito en España como un viaje didáctico por la historia contemporánea, política y cultural de Latinoamérica, mientras que en Chile lo calificaron como una verdadera cátedra de música en vivo. En su paso por Perú en agosto, se destacaron temas emblemáticos como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control y Buscando Guayaba.

Normalmente, sus conciertos duran dos horas y media, tiempo en el cual interpreta cerca de 20 canciones. Más allá de la música, Blades aprovecha el espacio para conversar con el público, contextualizando el año en que escribió cada tema y reflexionando sobre la realidad social de cada lugar que visita. Es, en esencia, un hombre de letras y pensamiento.

Blades ha manifestado su admiración por Medellín y por la transformación social y cultural que ha vivido la ciudad. Hoy, los fanáticos tienen la oportunidad de retribuir ese cariño y recordarle al poeta de la salsa que su obra ha acompañado a varias generaciones en una ciudad que ama la buena música y celebra la visita de grandes estrellas.