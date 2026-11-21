Espectáculos

La actriz Julieth Restrepo confirmó que ya nació su segundo hijo, Emilio Zuleta. Junto a su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta, la artista paisa recibió al nuevo integrante de la familia en Los Ángeles, California, donde ambos viven y trabajan.

El camino hacia este momento empezó en julio de 2026, cuando se anunció el embarazo. En ese entonces, fue la pequeña Lucía, la primera hija de la pareja nacida a finales de 2022, quien, según contó la actriz de manera espontánea, reaccionó con estas palabras: "Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá".

Julieth compartió el proceso de las últimas semanas de gestación a través de su cuenta de Instagram, donde sus seguidores pudieron seguir cada detalle. En sus publicaciones más recientes, la actriz reflexionó sobre lo que significa volver a ser madre, admitiendo que la llegada de un recién nacido implica vivir en un "hermoso caos".

Sin embargo, la actriz contó que enfrentó este segundo parto con mayor confianza, sintiéndose respaldada por el apoyo incondicional de su círculo más cercano.

Seamos honestos, el caos de tener dos niños pequeños es real, pero ver que Lucía ya asumió su rol de hermana mayor nos tiene derretidos. ¿Será que Emilio sale igual de talentoso que sus papás?