Espectáculos

Ni modo, nos tocó esperar. El concierto de Anuel AA que estaba programado para el 22 de noviembre de 2026 en el DAVIarena de Medellín fue reprogramado para el 2027. Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta soltaron un comunicado confirmando que el cambio se debe a "ajustes en la agenda de gira del artista", que básicamente no lo dejan venir en la fecha prevista.

Lo peor es que todavía no tenemos el día exacto del show. Anuel será quien anuncie la nueva fecha directamente en sus redes sociales, y luego las productoras y la ticketera la publicarán en sus canales oficiales. De momento, solo sabemos que será el próximo año.

Si ya tienes tu boleta, no te preocupes que no tienes que hacer ningún trámite; la entrada sigue siendo válida para la nueva fecha, solo tienes que guardarla bien. Pero si el cambio te cayó mal o no puedes ir en 2027, tienes la opción de pedir la plata de vuelta. Las solicitudes de devolución se pueden hacer a través del link de Tuboleta desde ahora y hasta el 18 de diciembre de 2026.

Para los que siguen pendientes del DAVIarena, el calendario sigue moviéndose. Rubén Blades se presenta el 21 de noviembre. Después sigue Beéle el 28 de noviembre, Hebert Vargas el 4 de diciembre, Martin Garrix el 11 de diciembre y el año cierra con Alcolirykoz el 11 de diciembre. Por cierto, el concierto de Anuel que se hace el sábado en el Vive Claro de Bogotá sigue firme, así que los de allá no tienen motivo para llorar.

La verdad, que nos pasen la fecha para el otro año es un golpe duro, sobre todo cuando uno ya tiene el outfit listo. ¿Será que para el 2027 Anuel ya nos tenga una fecha fija o nos volverá a salir con otra movida?