Espectáculos

Se acabó la espera. Goyo, Tostao y Slow Mike se volvieron a encontrar para iniciar una nueva etapa de ChocQuibTown con el lanzamiento de “Trinidad I”. Después de un tiempo en el que cada uno se dedicó a sus propios proyectos musicales, el grupo ganador del Latin Grammy regresa con un paquete de tres canciones que mezclan la identidad afro-latina y los sonidos del Pacífico colombiano.

Esta entrega llega bajo el concepto Romantic Style e incluye los temas “Se Puede”, “Todo Contigo” y “En La Sopa”. La idea es clara: invitar a la gente a expresar sus sentimientos sin reservas y a dejar el orgullo a un lado. Sobre este regreso, uno de los integrantes confesó que es una gran oportunidad para hacer música y reencontrarse con sus fans.

La agrupación asegura que en estas canciones dejaron "nuestro corazón, nuestros sentimientos y todo lo que veníamos acumulando por todos estos años". Para nosotros, que el grupo recupere su química es la mejor noticia, porque esa esencia es la que los hace únicos.

En cuanto a los temas, “Se Puede” es el sencillo principal y mezcla merengue con sonidos latinos y afro-latinos, además de que tiene un videoclip grabado en Medellín. Por otro lado, “Todo Contigo” explora tres formas distintas de entender el amor, mientras que “En La Sopa” usa una expresión del día a día para hacer una declaración romántica con humor y creatividad.

El mensaje central de esta producción es "más amor y menos orgullo", pues según el grupo, el amor hay que darlo completo y no a mitades ni a cuartos. Honestamente, es un consejo que muchos necesitamos aplicar en la vida real.

Este lanzamiento es solo el principio, ya que “Trinidad I” es la primera de tres entregas planeadas para explorar otras facetas musicales, como el dancehall latino y los sonidos afro que siempre han definido su trayectoria. Goyo, Tostao y Slow Mike retoman su identidad colectiva sumando todas las experiencias que vivieron mientras estuvieron separados.

Para cerrar con broche de oro, ChocQuibTown ya está preparando un espectáculo y una gira, aunque los detalles todavía están guardados bajo llave y los anunciarán próximamente. Con esto, la banda reafirma su compromiso con sus raíces y la representación de la cultura afrodescendiente en Colombia.

¿Será que este regreso los pone a sonar en todas las fiestas de diciembre?