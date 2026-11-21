Espectáculos

Don Omar confirmó que tendrá una segunda presentación en Medellín como parte de su gira The Last King World Tour. El anuncio llegó después de que las entradas para sus conciertos en Colombia se agotaran en tiempo récord debido a la alta demanda.

El artista puertorriqueño dio la noticia a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde aseguró que "habrá que sacar más tiempo con ustedes" al referirse al público antioqueño. El cantante se mostró sorprendido por el apoyo, afirmando que esa muestra de cariño es algo "inimaginable" y que nunca había pasado algo así en su vida.

Más fechas y promesas

Don Omar explicó que, ante el agotamiento de las boletas, pidió tiempo y espacio para sentarse con los promotores y saber cuándo pueden abrir nuevas fechas. Esta noticia llega luego de que miles de personas ingresaran a las plataformas de venta durante la preventa, con boletas agotadas especialmente en Medellín, donde la expectativa superó los pronósticos iniciales.

El cantante ya tenía programados conciertos en Bogotá, Cali y Medellín para noviembre de 2027, marcando su regreso a los escenarios colombianos en solitario tras varios años de ausencia. La noticia de la fecha adicional fue celebrada en redes sociales por quienes no lograron conseguir entradas en las primeras horas de comercialización.

Medellín, según la fuente, ha mantenido históricamente una estrecha relación con la música urbana y con la carrera del llamado "Rey del Reguetón".

¿Y ustedes sí alcanzaron boleta o les tocó esperar por el milagro de la segunda fecha?