Espectáculos

Apenas un día después de que Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, y su empresario Santiago Jaramillo, alias Dímelo Jara, formalizaran la compra de una participación accionaria del equipo de fútbol Deportivo Pereira, la Fiscalía les anunció el llamado a juicio penal. Ambos son presuntos coautores del delito de constreñimiento ilegal.

La medida también incluye a los abogados Julián David Giraldo Arboleda y Laura Moreno Restrepo. Todo esto es el resultado de un episodio de violencia que supuestamente ocurrió a puerta cerrada en la industria de la música urbana en Medellín.

Según la Fiscalía, los hechos pasaron el 1 de junio de 2022 en la sede de la empresa JM Music World, al sur de Medellín. La víctima fue Andrés Felipe Sánchez Quintero, quien es el representante de Yeferson Sánchez, un joven imitador de Blessd.

El ente investigador afirma que Sánchez Quintero sufrió agresiones verbales, intimidaciones y coacción física. El objetivo era obligarlo a firmar un documento privado para cerrar presentaciones. El contrato forzado exigía suspender inmediatamente cualquier show, evento o negociación artística del imitador.

Además, el representante habría sido obligado a firmar una cláusula de compromiso donde aceptaba no presentar denuncias penales ni demandas por los abusos sufridos.

Las intimidaciones y el detonante

El denunciante relata que, tras negarse a firmar el papel, fue retenido, amenazado y agredido con un arma de fuego durante tres horas. Aunque el cantante no estuvo físicamente en el lugar, los señalamientos indican que Blessd realizó intimidaciones por teléfono durante ese tiempo.

Todo este problema habría nacido porque los empresarios descubrieron un montaje comercial donde se ofrecían fechas del imitador en Europa. En esos ofrecimientos se decía falsamente que se contaba con el permiso y aval directo del cantante original, lo que llevó a que citaran al representante en las oficinas de la productora.

El estado del proceso

En septiembre pasado, la Fiscalía General de la Nación retiró la imputación por secuestro extorsivo contra Blessd y reformuló los cargos por conductas con penas menores. Gracias a este cambio, el artista antioqueño y los demás implicados pudieron enfrentar el proceso en libertad.

Con el escrito de acusación ya en firme, el caso se encamina hacia el juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de los imputados.