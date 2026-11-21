Espectáculos

Julio Ríos, conocido por todos como Julio Profe, anunció que se mantendrá alejado de las redes sociales. La razón es grave: él y su familia han estado recibiendo hostigamiento y amenazas que, según sus propias palabras, les han "quitado la paz".

El docente colombiano, que enseña matemáticas en YouTube desde 2009 y cuenta con más de cinco millones de suscriptores, pidió perdón a sus seguidores por estar ausente estos días. A través de un comunicado en sus redes, explicó que no posteará contenido por un tiempo mientras atraviesa esta situación.

Sobre el tema, Julio Ríos confirmó que ya tomó las medidas necesarias y puso las denuncias ante las autoridades. Sin embargo, aclaró que, por respeto al proceso legal, no puede dar nombres ni detalles en este momento. El profe cerró su mensaje pidiendo comprensión y oraciones, asegurando que más adelante contará más detalles sobre lo que está pasando.

Su publicación recibió miles de mensajes de apoyo y agradecimientos de sus seguidores. Entre los comentarios, un seguidor le escribió que no deje de dar clases en YouTube porque por él terminó la carrera. Es increíble que alguien que solo nos ha enseñado a resolver ecuaciones esté pasando por un estrés así.

Esperemos que las autoridades resuelvan esto rápido y que el profe pueda volver a sus videos sin miedo.