Espectáculos

“¿Ya le avisaron a sus mamás que llegué, Medellín?”. Con ese mensaje en X, Elmer Figueroa Arce, conocido mundialmente como Chayanne, confirmó su llegada a la ciudad para presentarse en el nuevo recinto de eventos del Valle de Aburrá, el DAVIarena. El cantante expresó que ama la ciudad por su comida y su acento, sentimientos que ya había manifestado en 2019.

Chayanne es un cantante boricua que se convirtió en el amor platónico de una generación durante los años 80 y 90. Su música, su baile y su estilo fueron tan impactantes que las madres de esa época empezaron a decirle a sus hijos que él era su “papá”, una broma que con el tiempo se transformó en un fenómeno cultural masivo.

El fenómeno del 'papá de Latinoamérica'

Lo que empezó como un chiste familiar terminó convirtiéndose en un meme viral gracias a las redes sociales. Los hijos de aquellas mujeres convirtieron la anécdota en un meme masivo, y cada Día del Padre el artista reciba miles de felicitaciones, pedidos de manutención y mensajes creativos. En sus conciertos, es común ver a mujeres jóvenes gritándole “papi” o cargando letreros alusivos a este vínculo imaginario.

Hace un par de años, el cantante comenzó a hablar abiertamente del tema y usó la anécdota como estrategia para llegar al público más joven. Chayanne aceptó públicamente la broma y se autoproclamó en sus redes sociales como el papá de Latinoamérica, enviando saludos constantes a todos sus “hijos”.

Un ejemplo de esto ocurrió este año en X, donde invitó a sus seguidores a compartir fotos familiares con motivo del Día del Padre. La publicación se volvió un éxito con 109.000 Me gusta, 6.000 retuits y 3.000 guardados. El artista respondió a muchas de las imágenes; a la foto de una perrita, él respondió que era su perrihija. Entre las imágenes enviadas por los fans destacan montajes de Photoshop y creaciones hechas con inteligencia artificial.

El regreso a Medellín y el Bailemos Otra Vez Tour

El concierto en Medellín es parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, que incluye cuatro presentaciones en Colombia. El artista ya pasó por Bucaramanga y Barranquilla, y ahora le quedan las fechas de Medellín y Bogotá. Esta visita es especialmente importante porque Chayanne será el segundo artista en pisar el DAVIarena, un recinto que cuenta con la tecnología más avanzada para eventos en la región.

Para el cantante de 58 años, esta es la tercera vez que se presenta en la ciudad. Su trayectoria en Medellín empezó en 1992, cuando se habilitó únicamente la tribuna oriental del estadio Atanasio Girardot. Luego regresó en 2019 para tocar en la Macarena, y ahora vuelve para inaugurar el nuevo escenario tecnológico.

La llegada del artista generó una ola de respuestas entusiastas en X. Algunas usuarias confirmaron que ya le habían avisado a sus madres sobre su presencia, mientras que otras aseguraron que llevarían a sus mamás al concierto como una sorpresa. Incluso hubo comentarios resaltando que Chayanne es el único hombre capaz de hacer chistes sobre madres ajenas sin que nadie se moleste.

La expectativa es tan alta que en Tu Boleta solo quedan algunas entradas disponibles para ver al “papi” de todos en vivo. Ahora solo queda esperar a ver qué tan creativos serán los letreros que los fans preparen para darle la bienvenida al artista en el escenario.