Espectáculos

Llegó la música para los que tienen el corazón roto pero quieren mantener la frente en alto. La Combinación Vallenata acaba de debutar con «Aunque Duela», un tema que no se queda en el simple lamento, sino que propone rescatar la dignidad para poder reconstruirse después de una ruptura.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, es una composición de Iván Calderón. El maestro se enfocó en la autenticidad, creando una letra que habla sobre reconocer el valor propio, aprender a soltar sin odio y recuperar la fuerza para volver a empezar.

En cuanto al sonido, Yorferias y Haffit David se encargan de la interpretación, mientras que Guille Ortiz le pone el toque al fuelle contemporáneo. La idea es que la atmósfera se sienta orgánica y, sobre todo, que sea de esas canciones que dan ganas de gritar a todo pulmón mientras uno sana.

Este proyecto busca conectar la herencia lírica del vallenato con las conversaciones que tenemos los jóvenes hoy en día. Lo mejor es que «Aunque Duela» es solo el primer capítulo; La Combinación Vallenata ya avisó que esto es el inicio de una hoja de ruta con estrenos periódicos para que nos vayamos aprendiendo todas las letras.

Sinceramente, que el vallenato se refresque con timbres nuevos pero mantenga esa esencia de desahogo es justo lo que necesitábamos para nuestras crisis existenciales. ¿Ustedes ya la pusieron en su playlist?