Espectáculos

La Navidad en Colombia ya tiene fecha oficial con el regreso de las caravanas de Coca-Cola bajo el lema “Esta Navidad, regalémonos estar juntos”. La marca organizó una agenda llena de espectáculos musicales, espacios gastronómicos y actividades interactivas que se tomarán varias regiones del país durante noviembre y diciembre de 2026.

El arranque oficial es en Bogotá el 28 de noviembre en el CESAP Agentes y Patrulleros, ubicado en la Diagonal 44 #68B-30. Para ese día habrá presentaciones en vivo de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de zonas de experiencia y toda la ambientación decembrina. El ingreso está habilitado para mayores de siete años. El método para conseguir las entradas es canjear dos etiquetas de Coca-Cola de cualquier presentación más un pago de 14.000 pesos, ya sea por Ticketmaster o en los puntos físicos autorizados.

Para los que quieren ver los camiones iluminados y escuchar la música en las calles, las caravanas principales tienen estas paradas confirmadas: Bogotá el 29 de noviembre, Barranquilla el 4 de diciembre, Medellín el 9 de diciembre y Cali el 13 de diciembre. Además, el recorrido incluye La Calera y una ruta por el Eje Cafetero que pasará por La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago.

La gran sorpresa de este año es que Cali será la sede del cierre de temporada. El evento final será el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo y, a diferencia de otros shows, la entrada será totalmente gratuita para quienes asistan.

Si quieren personalizar sus regalos, volvió la herramienta Mi Papel Mágico. El proceso para usarla es sencillo: se accede al asistente virtual en el sitio web de Coca-Cola Colombia, donde se convierten fotografías personales en ilustraciones para imprimir tarjetas y papel de regalo. Para los que prefieren tener el diseño físico, hay cinco puntos donde se pueden llevar los impresos:

En Bogotá, el local comercial de la Calle 100 con carrera 15 recibe personas del 20 de noviembre al 23 de diciembre, de lunes a sábado entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. También estarán en la Feria Vassar del Parque El Country del 25 al 29 de noviembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m., y en el Centro Comercial Centro Mayor del 3 al 16 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.

Fuera de la capital, en Medellín podrán ir al Centro Comercial Santafé del 7 al 20 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. En Barranquilla, el punto es Santaland en el Centro de Eventos Puerta de Oro, disponible los días 27, 28 y 29 de noviembre; 4, 5, 6 y 7 de diciembre; y 11, 12 y 13 de diciembre, siempre de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Para los antojos, en la Calle 100 de Bogotá ya está abierta una vitrina inmersiva que mezcla la decoración de fin de año con un combo muy colombiano: buñuelos y Coca-Cola. Además, se lanzan en tiendas y cadenas comerciales empaques de edición limitada, multipacks con trineos y una colección de cinco adornos para el árbol.

La agenda también tiene un lado social. El 13 de diciembre, la compañía y la Fundación Gastronomía Social prepararán 1.000 almuerzos calientes y nutritivos en Cali. Esta jornada es para los habitantes del barrio Altos de Santa Helena, una comunidad afectada por el terremoto del 10 de agosto. María Isabel González Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, señaló que es una oportunidad para recordar que estas familias no están solas tras los desafíos del año. Por su parte, María Teresa Pérez, directora de Marketing para Colombia y Venezuela, afirmó que la apuesta es acompañar las celebraciones tanto en las calles como en los hogares.

¿Quién más piensa que el combo de buñuelos con Coca-Cola es la verdadera esencia de la Navidad?