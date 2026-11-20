Espectáculos

El blanco no es solo un color, es el salvavidas de cualquier clóset. Aunque los tonos café y rojo se han vuelto tendencia, en noviembre de 2026 todas las miradas vuelven a los tenis blancos porque, seamos honestos, combinan con absolutamente todo. Para esta temporada de Otoño-Invierno 2026, el calzado atlético en blanco impoluto es la clave para vestir con estilo, moviéndose entre siluetas normcore y esa estética retro que nos tiene obsesionados.

Contar con un par de zapatillas deportivas blancas es básicamente como tener unos pumps negros: es el básico atemporal que asegura el éxito de cualquier look. Firmas como Prada, Miu Miu y Jacquemus ya dejaron clara su postura a favor de este color. Para noviembre, la tendencia se expande con piezas track que traen toda la nostalgia de los años 80 y estilos minimalistas que son ideales para lucir con los vaqueros clave de la temporada: los jeans acampanados, los baggy y los rectos. Básicamente, es lo único que necesitas para ir bien vestida sin complicarte la vida.

El regreso de lo retro y el estilo normcore

Si quieres un aire fresco, las siluetas retro con suela track de Prada son la opción ganadora. Estos tenis encajan perfecto en atuendos inspirados en los años 80, imitando la vestimenta del abuelo o ese estilo de lujo silencioso que está tan fuerte. La jugada maestra para llevarlos es combinarlos con jeans acampanados en azul crudo que tengan las costuras a la vista y una blusa de cuello polo con rayas. Es versatilidad pura.

Para quienes prefieren pasar desapercibidas pero con clase, los tenis normcore siguen siendo la ley, siendo los favoritos de Kate Middleton. Son zapatillas que no buscan escandalizar, lo que las hace perfectas para looks de oficina o para el día a día de las mamás. Para que el outfit no se vea muy simple, la recomendación es fusionarlos con jeans acampanados de fit bootcut, una camisa de botones y elevar todo el resultado con un cinturón ancho.

De la horma de burbuja al minimalismo plano

Dior decidió dejar de lado el calzado escultural o el estilo ugly para apostar por siluetas deportivas con horma de burbuja. Estas siluetas deportivas son ideales para cerrar atuendos elegantes sin esfuerzo. Para lograrlo, se deben llevar con baggy jeans clásicos y una sudadera deportiva, pudiendo pulir el look con un abrigo elegante o una gabardina beige. La idea aquí es aprender a mezclar lo formal con los básicos del clóset.

Por otro lado, los tenis de corredor han tomado un protagonismo brutal, especialmente desde que despegaron las siluetas muy planas que casi parecen bailarinas deportivas. Ya sea que elijas adidas, Puma o Nike, la apuesta son los tenis planos con puntera almendrada, que evocan una elegancia discreta y moderna. Estos se ven increíbles en estilismos monocromáticos, específicamente con baggy jeans negros y un suéter de cierre.

Suelas de aire y el look icónico de los 80

Miu Miu se adelantó lanzando tenis blancos con suela de aire y puntera almendrada que destacan por sus franjas color guinda. Este modelo se ajusta tanto a looks urbanos como a esa elegancia sin esfuerzo que aman celebridades como Gigi Hadid, Dakota Johnson o Lily Collins. La mejor forma de lucirlos es con un atuendo casual de vaqueros rectos claros y una blusa blanca con moños frontales. Para darle el toque otoñal, se puede añadir una chaqueta de piel de los 90 o un abrigo sobrio.

Finalmente, es momento de revivir la esencia de la mujer deportiva de los 80 que hizo icónica a Lady Di, pero con un giro moderno para noviembre de 2026. En lugar de bailarinas deportivas, la tendencia propone los tenis de botín chunky con tiras de velcro en blanco impoluto de Reebok. Para que el look se sienta actual y juguetón, estos deben combinarse con texanos rectos de tiro bajo y una chamarra bomber, ya sea de colores o de estilo universitario.

¿Cuál de estos estilos va más con tu personalidad o te quedarías con el básico de siempre?