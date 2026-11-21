Espectáculos

Pipe Bueno decidió ponerle fin a las dudas de sus seguidores sobre la argolla que intercambió con su esposa. Tras la observación de un usuario que sentía que la joya no parecía estar hecha de oro, el cantante mostró la pieza de cerca frente a la cámara para aclarar que sí es de ese material, aunque se trata de oro blanco, una presentación distinta a la que algunos tenían en mente.

El intérprete no solo resolvió la duda técnica, sino que aprovechó para presumir que las argollas son colombianas. Para Pipe, el origen nacional de las piezas es un detalle que destacó con orgullo mientras explicaba la composición de la joya. Según el cantante, el anillo tiene elementos muy específicos: por dentro lleva un zafiro, la fecha del matrimonio y las iniciales L y P, que representan a Luisa y Pipe.

Una boda para la historia en Zipaquirá

El matrimonio entre Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W se llevó a cabo el 29 de octubre de 2026. Eligieron como escenario la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, un lugar emblemático donde se reunieron más de 500 invitados. La lista de asistentes estuvo compuesta por familiares, amigos y diversas personalidades del mundo del entretenimiento.

Esta unión fue el resultado de una relación que comenzó en 2019. El camino hacia el altar tuvo un momento clave en octubre de 2023, cuando el cantante le pidió matrimonio a la empresaria durante un viaje a Dubái. Desde esa propuesta, los preparativos y la elección de la fecha fueron temas que generaron mucha curiosidad y conversación entre quienes los siguen en redes sociales.

Después de la ceremonia religiosa en la catedral, la celebración continuó en Arena MX, ubicada en Cajicá. Un detalle emotivo de la jornada fue que la boda coincidió con los cumpleaños de sus hijos, Máximo y Domenic, quienes estuvieron presentes acompañando a sus padres en el evento familiar.

El look de la novia y los detalles del diseño

Luisa Fernanda W puso mucha atención en el diseño de su vestuario para el gran día. Eligió a la diseñadora barranquillera Francesca Miranda para crear su vestido principal. La prenda, confeccionada a medida en color blanco marfil, fue elaborada con tul francés bordado y presentó una silueta en línea A con detalles de cristales Swarovski.

El vestido tenía una funcionalidad especial: contaba con una estructura que permitía retirar la chaqueta, transformando el look en un vestido strapless. Uno de los elementos que más llamó la atención durante la ceremonia fue el velo tipo catedral, que medía más de ocho metros y acompañó la entrada de la novia.

Luna de miel y el cierre de la celebración

Una vez terminados los eventos en Colombia, los recién casados emprendieron un viaje para su luna de miel. El itinerario incluyó destinos como Dubái y Maldivas, aunque también se mencionó una posible parada en Madrid. La pareja permaneció fuera del país durante aproximadamente dos semanas antes de retomar sus actividades habituales.

Ahora, con la revelación de los detalles de las argollas, Pipe Bueno sigue compartiendo fragmentos de una boda que no deja de generar conversación. El zafiro escondido, las iniciales y la fecha grabada se suman a la intención de la pareja de resaltar el trabajo de proveedores y diseñadores colombianos en su celebración.