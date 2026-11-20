Espectáculos

La magia navideña tiene un nuevo enemigo y esta vez no es un grinch, sino la tecnología. Mañana 21 de noviembre, Misi Producciones estrena en el Teatro Colsubsidio de Bogotá su nueva Temporada de Navidad, un musical original donde Papá Noel debe enfrentar una amenaza bastante moderna: un empresario tecnológico que busca sustituir la esencia del Polo Norte con un juguete impulsado por inteligencia artificial.

En medio de este choque entre lo tradicional y lo digital, aparece Valerio Byte, el presidente de NeuroPlay, interpretado por Juan Camilo Castillo. El personaje llega al Polo Norte con NeuroGlow, un juguete con IA que promete revolucionar la forma de jugar y, de paso, desplazar todas las tradiciones navideñas que conocemos. Esta trama pone a Juan Mondragón, quien interpreta a Papá Noel, frente a un dilema muy actual sobre si la automatización puede borrar la imaginación, los afectos y la capacidad de asombro.

El equipo detrás de la superproducción

Para montar este espectáculo, Misi Producciones no se guardó nada. El montaje cuenta con más de 50 artistas, incluyendo niños, jóvenes y adultos, que se presentan acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía en vivo. En cuanto a la creación, Juan Mondragón no solo es el protagonista, sino que también firmó el libreto original y se encarga de la producción general, mientras que Ana Beatriz Carrillo le da vida a Mamá Noel.

La parte musical y las letras fueron creadas por María Isabel Murillo (conocida como Misi), la fundadora de la compañía, junto a Mondragón y Leonardo Palacios. El equipo técnico es igual de robusto: Christian Ballesteros lidera la dirección actoral, mientras que Richard Palomares y Juanita Roldán se encargan de la coreografía. La dirección musical está a cargo de María Adelaida Robledo y la orquestal en manos de Ricardo Jaramillo.

La experiencia visual también es un punto fuerte del show. La escenografía fue diseñada por Tijana Bjelajac, la iluminación por Humberto Hernández y el sonido por Alejandra Bernal. El vestuario y el maquillaje corren por cuenta de La Julieta Producciones, todo bajo la dirección general de Felipe Salazar desde URosario – Misi Producciones.

Una tradición que empezó en 1987

Este proyecto es la continuación de un legado que empezó en 1987, cuando María Isabel Murillo presentó Un sueño de Navidad junto a la Corporación Niños Cantores, tiempo antes de que Misi Producciones se formalizara como compañía. A lo largo de casi cuatro décadas, han construido un repertorio variado que incluye títulos como El guardián de la Navidad en 2001, Cartas a Papá Noel en 2017 y Scrooge y los fantasmas de la Navidad en 2025.

Dentro de este universo artístico existe Juan Navidad, un personaje creado por Murillo que encarna el espíritu de la temporada y cuyas canciones ya son un clásico en los ciclos navideños de Bogotá. Para este estreno de 2026, la producción cuenta con el respaldo de aliados como El Tiempo y el Teatro Colsubsidio, además del apoyo de Caracol Radio, Challenger, Comestibles Ricos, La Fazenda y Pepe Ganga.

Horarios y boletos

Si quieren ir a ver cómo Papá Noel pelea contra la IA, las funciones están programadas de jueves a domingo. Los jueves y viernes el show es a las 7:30 p. m.; los sábados hay funciones a las 3:00 p. m. y a las 7:30 p. m., y los domingos y festivos la cita es a las 4:00 p. m.

Las entradas se pueden comprar en TuBoleta.com, en las taquillas del Teatro Colsubsidio o llamando a las líneas (601) 593 6300 y #593. Sobre los descuentos, la preventa del 20 % terminó el 14 de noviembre, pero todavía hay un descuento del 15 % disponible entre el 15 y el 20 de noviembre, sujeto a condiciones y restricciones.

Sinceramente, ¿quién no quiere ver a un juguete de IA tratando de quitarle el puesto al viejo Noel? Me parece un giro muy inteligente para actualizar la historia y poner a debatir a la familia sobre la tecnología.