Alina Lozano vuelve a Costa Rica y tiene una cita pendiente con la Negrita

Espectáculos

Alina Lozano, la actriz colombiana que quedó grabada en nuestra memoria como doña Nidia en Pedro el escamoso, regresó a Costa Rica. Esta vez llega para participar en las fiestas de Coronado, donde el domingo 15 de noviembre presentará un espectáculo de música, humor y diversión.

Pero el viaje no es solo por el trabajo. La artista tiene una promesa pendiente con la Virgen de los Ángeles y no piensa irse del país sin cumplirla. Resulta que en su primera visita en septiembre quedó maravillada con la Basílica de los Ángeles de Cartago y le pidió a la Negrita que le permitiera regresar pronto.

“Yo le dije: ‘Ay, no, virgencita, fueron muy poquitos días. Por favor, yo vuelvo a Costa Rica si tú me vuelves a traer. Y vengo a visitarte de nuevo’”, recordó la actriz. Lozano ya le pidió a su conductor que la lleve nuevamente a la iglesia, y contó que en aquella primera visita le impresionaron los recuerdos y testimonios de los milagros que, según la fe de los devotos, ha concedido la Virgen. "Y lo cumplo porque lo cumplo", aseguró emocionada.

Además de su lado espiritual, Alina viene a poner a bailar y cantar a la gente con un show de stand-up comedy gratuito en el parque del cantón josefino. Un dato curioso es que ya pasaron 22 años desde la última vez que se caracterizó como doña Nidia.

La agenda no termina ahí. La organización de las fiestas prepara un concurso del baile del Pirulino, y Alina tendrá la tarea especial de elegir a la persona mejor vestida y a quien demuestre los mejores pasos de baile.

La actriz, que anteriormente visitó Turrialba, comentó que le encantan los paisajes y el clima de Coronado. Entre el baile y la risa, doña Nidia tiene asegurada su cita con la Negrita de los Ángeles.