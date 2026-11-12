Rosalía y Karol G se juegan todo en los Latin Grammy 2026

Espectáculos

El mundo de la música hispanohablante se concentra este 12 de noviembre en Las Vegas para la 27ª edición de los Latin Grammy. La cita es en el MGM Grand Garden Arena, un lugar con historia donde, curiosamente, se vio públicamente por última vez a Tupac. La gala promete ser excepcional, no solo por las actuaciones, sino por unas nominaciones que están moviendo todo el tablero.

Los Latin Grammy son los premios internacionales de la Academia Latina de la Grabación que celebran la excelencia musical en español, portugués y otras lenguas iberoamericanas, decididos por votación de los mismos colegas de la industria.

El año del productor y las favoritas

Lo más sorprendente de esta edición es que el máximo nominado no es un cantante. Edgar Barrera se robó el show con 10 menciones, posicionándose como el cerebro detrás del éxito global y la expansión del regional mexicano. El productor compite en las categorías centrales de Grabación y Canción del Año, además de en la de Álbum del Año.

Pero si hablamos de quién tiene la corona más cerca, la prensa especializada apunta a Rosalía. Es la artista más respaldada y suena fuerte para llevarse el premio más importante de la noche, Álbum del Año, con su trabajo LUX.

La pelea por Canción y Grabación del Año está más apretada. La Perla, de Rosalía y Yahritza y Su Esencia, es una de las favoritas, aunque Coleccionando Heridas, la colaboración entre Karol G y Marco Antonio Solís, no se queda atrás.

Otras figuras que llegan con siete nominaciones cada una son Karol G (con su era Tropicoqueta), Rosalía, CA7RIEL y Paco Amoroso con Free Spirits, y Jorge Drexler con Taracá. También destacan las candidaturas de Silvana Estrada y Mon Laferte.

Revelaciones y homenajes

En la categoría de Mejor Nuevo Artista, el drama está servido entre Aria Vega y Macario Martínez. La colombiana Vega llegó al radar internacional con su propuesta Costeñita Core que mezcla sonidos urbanos y ritmos afrocaribeños de Barranquilla, impulsada además por su colaboración con Ryan Castro en CHÉVERE (premium_remix), lanzada en febrero de 2026. Por otro lado, Macario Martínez tiene una historia de película: pasó de ser barrendero en Ciudad de México a volverse viral con Sueña lindo, corazón, llegando incluso al Tiny Desk de NPR y a festivales como Pa’l Norte y Vive Latino.

La fiesta empezó el 11 noviembre con la gala donde Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026, reconociendo tres décadas de carrera y su impacto en el reguetón. El premio se lo entregaron J Balvin y LL Cool J.

También hubo espacio para la nostalgia y el respeto con homenajes a José Alfredo Jiménez y a Willie Colón, el ícono de la salsa que falleció a los 75 años. Además, el Premio a la Excelencia Musical se lo llevan Francisco Céspedes, Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

El show y dónde verlo

La conducción queda en manos de Roselyn Sánchez, quien anfitriona la gala por décima vez. El equipo de presentadores es un desfile de estrellas: Camila Cabello, Pablo Alborán, Ryan Castro, Trueno, Greeicy, Joaquina, Luísa Sonza y Lila Downs.

En cuanto al escenario, el cartel de actuaciones es ambicioso. Veremos a Rosalía, Karol G, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Juanes, Jorge Drexler, Mon Laferte, Nathy Peluso y Rawayana.

Para los que no están en Las Vegas, la transmisión es a partir de las 8 pm ET por Univision, UNIMÁS y Galavisión, o vía streaming por ViX.

Seamos honestos: con ese lineup, lo único que queremos es que los shows sean épicos y que no haya robos injustos en las categorías principales. ¿Quién se lleva el botín este año?