Juanes regresa a Colombia en su mejor momento y con agenda a tope

Famosos

Juanes está viviendo un momento increíble en su carrera y quiere compartirlo en casa. El músico viene llegando de una gira por Estados Unidos que incluyó 30 conciertos, una de las rutas más largas que ha hecho. Ahora mismo tiene la mira puesta en los Latin Grammy, donde está nominado a dos premios y se presenta en la ceremonia que se realiza este 12 de noviembre en Las Vegas.

El regreso a Colombia viene con todo. Primero, el 14 de noviembre, Juanes será el encargado de inaugurar el DAVIarena en Sabaneta. Después, se llevará la fiesta a la capital con dos presentaciones en el Corazón de Bogotá - Arena los días 19 y 20 de noviembre. Para el artista, estar vigente después de tantos años es un privilegio que nota sobre todo cuando ve que la gente sigue llenando sus shows y disfrutando su música.

Un salto desde los garajes hasta las arenas

Para Juanes, este regreso es especialmente emotivo porque recuerda cómo eran las cosas cuando empezó. En ese entonces no había tantos espacios para tocar en el país, así que le tocó empezar desde abajo, presentándose en garajes de Envigado y Sabaneta, o en el Carlos Vieco de Medellín. Esos escenarios no tenían nada que ver con las arenas internacionales que existen hoy, pero fueron la base de todo.

Sobre la inauguración del DAVIarena, el cantante cree que es un momento histórico para Medellín y un "antes y un después". Según él, Medellín ya era un centro cultural musical importantísimo desde los años 60 y 70, cuando se construyeron estudios como Codiscos, Discos Victoria y Discos Fuentes, que atraían a gente de toda la región para grabar. Ahora que la ciudad es muy creativa, contar con un lugar diseñado exclusivamente para shows y eventos es otro eslabón importante de la cadena.

Juanes piensa que este nuevo espacio no solo es un logro arquitectónico, sino que estimulará a los nuevos artistas y generará más trabajo y movimiento en el sector del teatro, especialmente al facilitar que músicos internacionales lleguen a Medellín.

Recuerdos que marcan la historia

El músico recordó algunos de los momentos que más han impactado su trayectoria. Mencionó con mucho cariño el concierto gratuito que dio en la avenida San Juan de Medellín en 2005, donde compartió escenario con el maestro Octavio Mesa. Describe aquel día como un momento hermoso de su carrera, con mucha gente en toda la avenida.

Otro recuerdo fuerte es su paso por Rock al Parque en la celebración de los 25 años del festival. Para él fue muy especial tocar sus canciones y hacer un cover de Metallica en un lugar al que solía ir como asistente. Juanes confesó que durante mucho tiempo le dijeron que su música no encajaba en ese festival, pero siente que hoy en día hay mucha más apertura y que esos eventos son claves porque conectan personas con gustos muy diferentes.

Los inicios y las canciones que nacieron en Bogotá

La nostalgia también lo llevó a los días de Ekhymosis. Recordó con humor un show en el Carlos Vieco en 1993, cuando salió el álbum 'Solo'. En esa época tocaban con el cabello superlargo y, aunque admite que eran inocentes y no sabían mucho, se creían los mejores del mundo. Según el artista, toda esa etapa fue la que lo formó como la persona que es hoy.

Bogotá también ha sido fundamental en su proceso creativo. Juanes vivió en la capital entre 2001 y 2003, empezando en la casa de Cecilia y luego mudándose a un apartamento pequeño. Fue en ese entorno donde compuso temas emblemáticos como 'Es por ti' y parte de 'Un día normal'. Para él, volver a Bogotá es siempre increíble porque siente que es su casa y el punto donde todo empieza y termina.

La verdad es que pasar de tocar en garajes de Sabaneta a inaugurar una arena diseñada para eventos internacionales es el glow up definitivo, ¿no creen?