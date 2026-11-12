Ornella Sierra soltó la verdad sobre su cuerpo y la cirugía que se hizo

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Ornella Sierra decidió ponerle fin a las especulaciones de sus seguidores sobre su apariencia física. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la influenciadora confirmó que se sometió a una liposucción en 2022. La revelación llegó después de que una usuaria le preguntara directamente si su figura era el resultado de una cirugía estética, debido a los cambios que la gente ha notado en sus publicaciones más recientes.

Para dar claridad al tema, Sierra compartió una foto donde mostró su abdomen y explicó que, aunque sí se operó, el camino hasta verse como se ve ahora no fue lineal. Según contó, después de ese procedimiento en 2022, atravesó una etapa en la que aumentó 15 kilos y pasó mucho tiempo subida de peso.

La verdad detrás de la transformación

La creadora de contenido quiso precisar que su apariencia actual no es una recuperación inmediata ni un efecto directo de la cirugía de hace años. Según su relato, la definición que muestra ahora en su abdomen es el resultado de combinar esa intervención previa con la reducción de los kilos que había ganado posteriormente. Básicamente, la liposucción puso la base, pero el trabajo duro vino después.

Aunque Ornella fue abierta sobre el hecho de haber pasado por el quirófano, hubo cosas que prefirió dejarse para ella. No dio detalles sobre la fecha exacta en la que logró bajar de peso ni precisó cuántos kilos redujo en total. Tampoco mencionó si siguió algún plan médico específico o alguna dieta dirigida por profesionales, enfocándose más en sus hábitos actuales que en el proceso técnico de la pérdida de peso.

Disciplina, gym y comida

Más allá de la cirugía, Sierra enfatizó que su vínculo con la actividad física y la alimentación es la clave de su estado actual. Se definió como una persona muy disciplinada con el ejercicio y soltó que "AMO entrenar". Esta pasión no es secreta para quienes la siguen, ya que suele publicar sus rutinas y escenas de su vida cotidiana, manteniendo así una conexión directa con su comunidad.

Sobre la comida, la influenciadora aclaró que, si bien es estricta con su alimentación, no es una extremista. Reconoció que disfruta de ciertos alimentos y no los ha eliminado por completo de su dieta, buscando un equilibrio entre la disciplina del entrenamiento y el placer de comer lo que le gusta.

La reacción de la gente

Como era de esperarse, la honestidad de Ornella no cayó mal en las redes sociales, donde se registraron comentarios positivos que destacaban su belleza y su cuerpo. Frases como "cuerpo y rostro" y "hermosa ese cuerpo" fueron algunas de las reacciones de quienes admiran su transformación.

Al final, la respuesta de Sierra se suma a esa conversación eterna en internet sobre los retoques estéticos de las figuras públicas. En lugar de negarlo, prefirió admitir que hubo cirugía y que también hubo un proceso personal de subir y bajar de peso para llegar a donde está hoy.

Cero misterios, mucha disciplina y un toque de cirugía; así es la fórmula de Ornella. ¿Ustedes creen que la disciplina es más importante que la operación o que sin la cirugía no se llega al mismo resultado?