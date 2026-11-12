Ana Lucía Domínguez se lanza a la comedia en El último Paloseco

Espectáculos

Ana Lucía Domínguez vuelve al cine para protagonizar El último Paloseco, una comedia colombo-mexicana que nos transporta a 1984. La trama es el típico caos que nos encanta: Elisa, el personaje de la actriz, se ve metida en una cadena de enredos, celos y secretos después de que su esposo, desesperado por no perder una herencia familiar, le proponga buscar a un vecino para poder quedar embarazada. El hombre en cuestión tiene un apellido de doble sentido y descubre que es estéril.

La película llega con su premiere mundial mañana 12 de noviembre en el Ibero-American Film Festival Miami 2026, y para los que queremos verla en el cine, aterrizará en las salas de Colombia y México el 28 de enero de 2027.

Ana Lucía Domínguez es una actriz y modelo colombiana reconocida por su trabajo en producciones como Pálpito, Pasión de Gavilanes y ¿Quién Mató a Sara?

Risas y lágrimas en el set

Grabar esta historia no fue precisamente un camino aburrido. La actriz contó que el elenco es muy divertido y que hubo un momento donde la seriedad se fue al piso. Durante una escena larga de comida, donde todos tenían que estar súper concentrados con los cubiertos y los platos para no arruinar la continuidad, el actor que hace de Charlie sorbió la sopa de una manera tan inesperada que Ana Lucía no pudo aguantar la risa y terminaron destornillados. Según ella, esa espontaneidad es algo que el público va a conectar mucho.

Pero no todo fueron chistes. También hubo espacio para la intensidad dramática en una secuencia muy larga y sensible con Luis Ernesto Franco, a quien el equipo llama “El Güero”. La escena fue tan fuerte que la actriz terminó llorando de verdad al finalizar la grabación porque le tocó profundamente el corazón.

El choque cultural colombo-mexicano

Como la producción se grabó en Colombia, el sabor local estuvo presente con empanadas y comida típica siempre a la mano. Sin embargo, los actores mexicanos trajeron su propia cultura al set: la falta de picante. Resulta que cada vez que iban a un restaurante, los invitados sacaban sus propias salsas porque sentían que, sin ellas, la comida simplemente no tenía sabor.

Sobre su compañero Luis Ernesto Franco, Ana Lucía dice que es un hombre apasionado por lo que hace. Destaca especialmente su pódcast y el contenido que sube a redes sociales, donde busca mostrar el lado más humano y sensible de los artistas, recordándonos que los actores también sufren y lloran como cualquier persona.

Libertad creativa y disciplina en Miami

En cuanto a la dirección de Nicolás Pinzón Fernández, la actriz destacó la libertad que sintió. No se encontró con un director rígido que prohibiera salirse del libreto, sino con alguien que escuchaba sus propuestas con apertura. Gracias a que hicieron muchos ensayos, tanto virtuales como presenciales, llegaron al set con todo el panorama clarísimo.

Fuera de las cámaras, la vida de Ana Lucía en Miami es un reloj suizo. Se levanta a las 5:00 de la mañana para hacer ejercicio y a las 8:00 ya está bañando a su hija Luciana. Su esposo, Jorge Cárdenas, quien es cantante y actor, se encarga de preparar la comida antes de llevar a la niña al jardín.

A partir de las 9:00 comienza el verdadero corre-corre laboral. Atiende reuniones de sus empresas de productos digitales y físicos, como los prebióticos y probióticos, hace castings y promociona su libro Activa tu Juventud Biológica, que ya está en Amazon. Además, graba campañas publicitarias en su casa, donde ella y Jorge juegan a ser directores montando las luces. También manejan emprendimientos como Farmasi, con un equipo que llega a unos 12 países, lo que implica capacitaciones y reuniones constantes.

El cierre del día es sagrado. A las 3:30 de la tarde recogen a Luciana y a las 6:00 se van al parque en familia. Después de la cena y el baño de la niña, Ana Lucía se acuesta con ella a las 8:30 de la noche. Admite que mucha gente le escribe por trabajo a esa hora, pero ella es tajante: no contesta sino hasta el día siguiente. Para ella, esa rutina estricta es la única forma de rendir al siguiente día.