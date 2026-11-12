Feid se fue de 'sold out' en CDMX y soltó otra fecha para 2027

Espectáculos

El Ferxxo volvió a demostrar que es el rey del momento. Después de que las entradas para el concierto del viernes 21 de mayo de 2027 se agotaran, el cantante colombiano confirmó una segunda presentación para el sábado 22 de mayo en el Palacio de los Deportes. Ambos shows arrancan a las 20:00 horas.

Para los que se quedaron con las ganas en la primera etapa, la venta general abre hoy 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Ticketmaster. Si tienen tarjeta Banamex, ya pudieron aprovechar la preventa que arrancó el 10 de noviembre a las 12:20 horas.

Los precios y el bolsillo

Si están pensando en ir, preparen los pesos porque los precios varían según la zona. El Nivel A es el más caro con 4 mil 154 pesos, seguido por el Nivel C en 4 mil 17.50 pesos. Para los que buscan algo más aterrizado, el Nivel D cuesta 2 mil 281.50 pesos y el Nivel E es la opción más económica con mil 512.75 pesos. Ojo que todos estos precios ya incluyen los cargos de la ticketera.

Como dato extra para los que quieran pagar a cuotas, Banamex ofrece tres meses sin intereses en compras desde 3 mil pesos.

El mapa del FERXXO – The Green Star Tour 2027

Este despliegue es parte de su gira internacional que recorre Estados Unidos, Canadá y México. Antes de llegar a la capital mexicana, Feid tiene programado un show el 5 de mayo en la Arena Monterrey y otro el 13 de mayo en la Arena VFG de Guadalajara.

La verdad es que el Ferxxo no descansa y sus fans menos. ¿Será que alcanzas entrada o te toca verlo por TikTok?