¡Bienvenido, Mattia! Laura Tobón ya tiene a su segundo bebé en brazos

Espectáculos

La espera terminó para Laura Tobón y Álvaro Rodríguez. La presentadora confirmó el nacimiento de Mattia, su segundo hijo, después de generar mucha expectativa con su ingreso a la clínica. Para celebrar el momento, compartió un álbum de fotos y un video que muestran la emoción en la habitación del hospital durante y después del parto.

En las imágenes que publicó en sus redes sociales, se ve a la pareja junto al recién nacido y también a Lucca, el primogénito, quien asumió con enorme ilusión su nuevo rol de hermano mayor. Como era de esperarse, los seguidores y amigos del entretenimiento inundaron la publicación con miles de comentarios y felicitaciones para la familia.

Laura acompañó este anuncio con un mensaje muy emotivo donde escribió: "Bienvenido a nuestras vidas, Mattia. Como bien lo dice tu nombre, eres un regalo de Dios". Además, mencionó que los tiempos de Dios son perfectos y que el bebé llegó en un momento muy lindo a sus vidas. Junto a su esposo, prometieron cuidarlo, protegerlo y acompañarlo todos los días.

La familia Rodríguez Tobón ahora empieza una etapa llena de amor y complicidad con la llegada de Mattia, quien llega a completar la felicidad de los padres.