La Universidad Popular del Cesar se prende con el Primer Festival Vallenato Universitario

Espectáculos

La Universidad Popular del Cesar se puso las pilas para celebrar sus 50 años y armó el Primer Festival Vallenato Universitario FVU 2026. Este parche va a reunir a músicos, compositores y verseadores para darle duro a las expresiones tradicionales del vallenato en el caribe colombiano.

La cita es el 18 y 19 de noviembre en la Plazoleta las Palmas de la sede Sabanas. Lo más emocionante es que habrá tres competencias: la cuarta versión del concurso de acordeoneros aficionados, el estreno de la canción vallenata inédita dedicada a la universidad y el concurso de piqueria.

Si alguien se quiere lanzar al ruedo, tiene hasta mañana 13 de noviembre de 2026 para inscribirse. Se puede hacer por el portal web www.unicesar.edu.co, mandando un correo a bienestar@unicesar.edu.co o yendo personalmente a la Oficina de Bienestar Institucional en la sede Sabanas.

Ojo que no es entrar por entrar; unos jurados van a calificar la habilidad musical, la composición y la improvisación. Los tres primeros de cada concurso se llevan trofeo y premios en efectivo, así que la competencia va a estar reñida.

La idea es rescatar la música tradicional, así que todo se basará en los cuatro aires: merengue, paseo, puya y son. Obviamente, no pueden faltar el acordeón, la caja y la guacharaca.

El festival está abierto para estudiantes, egresados, profes y administrativos de la UPC, y también para gente de otras instituciones de educación superior que cumplan los requisitos.

¿Quién se anima a ganar ese premio en efectivo?