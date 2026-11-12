El caos y la intimidad de Charly García: así fue capturar su locura durante 20 años

Espectáculos

Para el fotógrafo Maximiliano Vernazza, la entrada a ese universo ocurrió en la intersección de Santa Fe y Coronel Díaz, en un sitio que ahora es conocido como la “Esquina Charly García”. Todo empezó en la casa del músico, el espacio donde se gestó una relación de dos décadas que terminó en la compilación Alguien en el mundo. 10 años en el planeta Say No more (1998-2008), un archivo que documenta la etapa más rabiosa del artista, donde, según palabras del mismo Charly, su locura se transformó en arte.

La historia de cómo se dio este encuentro parece sacada de una comedia de errores. En 1998, Vernazza trabajaba en la revista Gente y estaba en una situación de espera, básicamente haciendo banco en la redacción. Resultó que Charly estaba molesto por una nota anterior y se había coordinado una entrevista de reconciliación. Como no había fotógrafos de staff disponibles, los jefes mandaron a Maxi con un montón de advertencias, porque la misión era que el músico se sintiera bien. El fotógrafo confiesa que, en ese momento, Charly ni siquiera era la música que él consumía, ya que le atraía más la estética punk.

El método de esa primera sesión fue puro caos. Al llegar al departamento, lo recibió una empleada doméstica con uniforme negro y puntos blancos. Detrás de ella, el escenario era un despliegue de pintura por todas las paredes y alfombras. El proceso de trabajo fue accidentado: primero entró el periodista, quien luego decidió que prefería hacer la nota solo y básicamente echó a Maxi de la habitación. El fotógrafo se quedó esperando en un sillón azul mientras la empleada pasaba la aspiradora en medio del desastre, una escena que dejó a Vernazza pensando qué sentido tenía limpiar aquello.

Sin embargo, el giro llegó cuando Charly salió y le preguntó si necesitaba armar algo. Maxi montó un flash de estudio con paraguas y capturó la primera imagen: el músico sentado frente a un televisor gigante, todo pintado, viendo un video de Prince. A partir de ahí, la sesión se convirtió en una carrera. Charly empezó a correr por toda la casa, gritándole al fotógrafo que lo sacara en una pared y luego en otra. Durante 15 minutos, Maxi tuvo que cargar la cámara en una mano y el flash en la otra, usando un alargue para llegar hasta el balcón. Al final, el músico defendió al fotógrafo frente al periodista: como el periodista había echado a Maxi de la nota, Charly lo echó de la foto.

Lo que empezó como un trabajo confuso terminó en una conexión real. Dos meses después, el agente de prensa de Charly pidió específicamente al "de rulos" que había ido la vez anterior. A partir de ahí, Vernazza se obsesionó con la estética de Charly, especialmente con esa mezcla de traje formal pero todo manchado de pintura. Durante los siguientes 20 años, la amistad creció y el fotógrafo logró acceder a rincones que los fans normalmente no ven. Mientras que hoy las redes sociales nos dan una falsa sensación de cercanía, en esa época Vernazza capturaba la intimidad real: la cocina, el plato de lasaña o milanesas, el ropero con la ropa colgada y hasta el arbolito de Navidad que asomaba por detrás.

Siempre estaba con la cámara registrando todo, pero aprendió a leer los gestos del músico para saber cuándo no disparar, especialmente si Charly estaba de mal humor. Aunque nunca recibió una orden directa de dejar de sacar fotos, él mismo sabía cuándo era el momento de parar.

En cuanto a los shows, el interés de Maxi no estaba en la puesta en escena típica, sino en el lado B: los camerinos, la previa y el después del telón. Una de las imágenes favoritas de Charly es aquella donde se tapa la cara con una guitarra tras un show en La Trastienda. El contexto fue una locura total: después de seis noches seguidas, Charly quiso hacer un récord Guinness de 24 horas de rock, lo que terminó en una batalla campal entre la seguridad y la gente porque el lugar debía cerrar a la una por normativas municipales.

Al final, el resultado de este viaje es un testimonio visual de una época que el propio artista reconoce con orgullo, aunque admita que no quisiera volver a vivir ese estado mental.