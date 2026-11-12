J Balvin se puso sentimental con Daddy Yankee: "Solo hubo uno que me hizo creer que yo también podía ser un artista"

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J Balvin no se aguantó la emoción al entregarle una estatuilla a Daddy Yankee. El colombiano decidió escribir sus palabras porque, según él, podría pasar horas hablando del legado y la trayectoria del boricua, a quien considera una de sus inspiraciones musicales más fuertes.

Balvin recordó que cuando estaba empezando y "haciendo lo imposible", Daddy Yankee ya tenía clara su misión musical y se encargaba de llevar a Puerto Rico al mundo entero. Para el artista colombiano, el impacto de Daddy Yankee fue más allá de la música; fue quien le dio la confianza para creer que él mismo podía convertirse en un artista.

Además, el colombiano le dio las gracias al Big Boss por globalizar el reguetón y abrirle las puertas a toda una generación. Según Balvin, gracias a Daddy Yankee el mundo ahora conoce este género revolucionario y es la razón por la cual hoy "el mundo baila, perrea y sandunguea".

Para cerrar con broche de oro, J Balvin llamó a Raymond un referente que ha conectado con varias generaciones y le agradeció infinitamente por cambiarle la vida a todos los que representan el género urbano hoy en día.

Sinceramente, qué momento tan bacano. Que un gigante como Yankee haya sido la chispa para que Balvin se lanzara es la prueba de que el reguetón no sería lo mismo sin el Big Boss. ¿Quién más creen que le debe su carrera a Daddy Yankee?