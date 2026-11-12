Tres trucos virales para que el baño huela a spa sin gastar una fortuna

Estilo de vida

Dejen de botar la plata en esos aromatizantes costosos que se acaban en tres días y que solo tapan los malos olores. Si quieren que el baño huela a lujo cada vez que abran la puerta, existen unos trucos virales que solo toman 10 segundos.

Una opción es usar dos o tres bolitas de algodón empapadas en aceite esencial de lavanda o eucalipto, o incluso un poco de suavizante de ropa. El secreto está en esconderlas en el fondo del bote de basura (debajo de la bolsa) o dentro del armario de las toallas para que el aroma se libere poco a poco durante varios días.

Otra jugada muy inteligente para refrescar el aire mientras alguien usa el baño es poner cuatro o cinco gotas de aceite esencial en el cartón interno del rollo de papel higiénico. Así, cada vez que el rollo gira, la acción activa el aroma y lo esparce por todo el lugar.

Para los casos donde el problema son los olores fuertes y no solo la falta de fragancia, el bicarbonato es la salvación. Solo hay que poner un poco de bicarbonato de cocina en un frasco pequeño y añadirle gotas de aceite de limón. Se deja abierto en una esquina o sobre el sanitario para que el bicarbonato absorba la humedad y los olores, mientras el limón da una vibra de frescura.

Como bonus, colgar un manojo de eucalipto fresco en la ducha transforma el espacio en un hamam profesional en segundos, ya que el vapor del agua caliente libera los aceites de la planta.

¿Cuál de estos se animan a probar primero?