Jimmy Vásquez se despide de MasterChef Celebrity entre lágrimas y disculpas

Espectáculos

La cocina de MasterChef Celebrity se puso súper intensa el pasado 11 de noviembre. El actor Jimmy Vásquez fue el eliminado de la jornada después de un reto que terminó siendo su tumba culinaria. El artista cucuteño no logró convencer al jurado y tuvo que abandonar la competencia, dejando el camino listo para que se defina el top 10 de la temporada 2026.

Jimmy Vásquez es un actor reconocido en Colombia por sus trabajos en cine y televisión, y llegó al reto con delantal negro. El reto del 11 de noviembre no estaba para errores: los participantes debían preparar un plato libre donde la salsa Bary fuera la protagonista, con despensa abierta y solo 60 minutos en el reloj. En esta pelea se enfrentaron cinco celebridades: Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco, Marcela Carvajal y el propio Jimmy.

El error que costó el juego

Jimmy decidió irse por una receta de inspiración peruana que llamó "Que pasen los chefs". Al llegar al atril, el jurado señaló varias imprecisiones. El jurado, integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, encontró demasiadas imprecisiones en el plato.

Jorge Rausch fue el primero en notar los problemas técnicos en el montaje y la cocción. Según el chef, al plato le faltaba sal y el pollo estaba seco. Pero lo que realmente sentenció al actor fue el manejo del huevo; Rausch señaló que la yema estaba rota antes de servirlo, algo que no perdonó en la degustación. Aunque Verónica Orozco también estuvo a punto de irse, los jueces decidieron que el cúmulo de fallas técnicas de Vásquez era motivo suficiente para mandarlo a casa.

Una salida llena de emociones

Cuando llegó el veredicto, el ambiente se puso pesado y sentimental. Jimmy aprovechó sus últimos minutos en el set para limar asperezas con sus compañeros, reconociendo que convivir en un reality es un viaje bravo y una experiencia dura. El actor dejó caer que es en este tipo de formatos donde se conoce a las personas realmente.

En un momento de mucha vulnerabilidad, Jimmy se despidió así: "De corazón, les pido excusas si en algún momento se me salió el indio, motilón". El actor cerró su paso deseando que hubiera 10 ganadores, asegurando que sus compañeros ya ganaron y se merecen llegar a la final.

La partida del actor no pasó desapercibida para nadie. Verónica Orozco y el extenista Robert Farah fueron los más afectados y se mostraron muy conmovidos por la salida de Jimmy, recordando los momentos que compartieron durante las semanas de grabación.

El camino al top 10

La presentadora Claudia Bahamón no pudo aguantar la emoción y terminó llorando al felicitar a los sobrevivientes. Bahamón destacó lo difícil que ha sido para los famosos enfrentar la competencia y la falta que les hacen sus familias, aunque admitió que estar en esa cocina también es una delicia.

Con la salida de Jimmy, la presentadora anunció oficialmente que ya están llegando a la etapa del top 10 de MasterChef Celebrity 2026. Actualmente, hay nueve nombres confirmados en pantalla para las semifinales. Sin embargo, el misterio sigue vivo porque el décimo cupo aún está pendiente y se definirá en los próximos días dentro de la competencia.

Jimmy se fue pidiendo perdón a sus compañeros, mientras la competencia sigue hacia el top 10.