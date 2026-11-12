Pablo Arango quiere ser papá por adopción y revela los retos de su pasado

Espectáculos

Pablo Arango soltó la primicia sobre sus planes a futuro y no se guardó nada: quiere ser padre. El periodista reveló que le encantaría iniciar un proceso de adopción para ampliar el núcleo familiar que ha construido en Bogotá junto a su pareja. Según contó en una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, se siente en un momento de estabilidad, enamorado e ilusionado con su presente, convencido de que está en el lugar correcto para consolidar un hogar.

Para Arango, la idea de la paternidad es un proyecto claro y directo. Al ser preguntado sobre la posibilidad de tener hijos, el comunicador fue tajante al decir: "Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente". Este deseo hace parte de un plan de vida más amplio donde busca fortalecer el vínculo con su pareja, su familia y su mascota, a quien incluye en su proyecto de vida.

Un hogar lejos de Manizales

El periodista compartió que su mayor sueño es seguir construyendo esa vida propia en la capital, manteniendo una distancia física con su familia de origen que vive en Manizales. Para él, alimentar ese hogar con respeto es la prioridad, integrando en este círculo a Gabriel Carvajal y a Coco, su perro, a quien menciona explícitamente como parte de su familia.

Sobre su relación, Arango ha preferido mantener ciertos detalles fuera de la exposición pública, aunque sí comparten algunos momentos en redes sociales. Gabriel Carvajal, su novio, se mueve en un mundo totalmente distinto al del espectáculo y la televisión, ya que se desempeña profesionalmente en el sector financiero y tributario.

El camino hacia la sinceridad

Detrás de esta estabilidad actual, hubo un proceso personal complejo que el presentador decidió contar públicamente. En una conversación con el pódcast Sinceramente Cris, Pablo relató que durante años tuvo que ocultar su orientación sexual. A pesar de que sabía que le gustaban los hombres desde que era niño, el miedo a las reacciones de su entorno lo llevó a guardar silencio.

El periodista describió que creció en un ambiente donde estudió en un colegio masculino que definía como machista, lo que reforzó sus temores sobre hablar abiertamente de su vida afectiva. Esta presión fue tan fuerte que ni siquiera se lo contó a su hermana, a quien considera su alma gemela. Arango mantuvo relaciones con mujeres hasta los 24 años.

Sobre su última relación con una mujer, explicó que fue un vínculo intenso que coincidió con el tiempo en que ya vivía solo en Bogotá. Sin embargo, confesó que ese noviazgo no resolvía el malestar interno que sentía por no poder expresar su verdadera sexualidad. El periodista fue muy honesto al admitir: "Tuve novias para ocultar lo que realmente era. Fue un momento muy difícil para mí".

Llevar esa "doble vida" no fue gratis para su salud mental. Arango indicó que la presión constante por sostener esa fachada terminó agravando episodios de ansiedad y depresión, marcando un camino difícil antes de llegar a la plenitud que describe hoy.

Pasión por el set de noticias

Además de su vida sentimental, el comunicador aprovechó para hablar de su presente profesional en Noticias Caracol, el noticiero que se emite por Caracol Televisión desde el 10 de julio de 1998. Arango aseguró que sigue viviendo con mucha emoción su trabajo como periodista y presentador en el informativo.

Su meta profesional es clara: quiere seguir contando historias y creciendo tanto en el canal como en el set. Para él, la evolución en su carrera va de la mano con el crecimiento personal que ha logrado al construir su propia familia en la ciudad.