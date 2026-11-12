Delirio celebra 20 años llevando la salsa caleña a Bogotá

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Delirio llega a Bogotá este 14 de noviembre de 2026 para celebrar sus 20 años de trayectoria con una función especial en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. En este espectáculo participarán más de 150 artistas, entre los que se encuentran músicos, bailarines y artistas de circo, quienes ejecutarán una propuesta que une la energía de la salsa con destrezas circenses y el acompañamiento de una orquesta en vivo.

Se trata de una oportunidad para que el público de la capital experimente una expresión artística nacida de la cultura popular del Valle del Cauca, la cual ha logrado abrirse camino en diversos escenarios internacionales y nacionales.

Un concepto que rompió el molde

La historia de la salsa caleña se ha forjado tradicionalmente en las calles, las escuelas, las pistas de baile y los escenarios. Hace dos décadas, surgió una iniciativa cultural que decidió tomar esa tradición y fusionarla con otras disciplinas artísticas. El objetivo era claro: crear un espectáculo que no se limitara a poner bailarines sobre una tarima, sino que propusiera algo más complejo y visual.

Así nació Delirio, una propuesta que apostó por un formato de cabaret. En este modelo, el baile se convierte en el centro de una puesta en escena, pero no está solo, sino que convive con músicos y artistas circenses. La idea central fue reunir tres lenguajes distintos que, aunque tenían trayectorias independientes, podían dialogar a través del movimiento y la música.

Esta combinación permitió construir una experiencia escénica donde las coreografías no son simples exhibiciones de baile, sino que interactúan con números circenses y acrobacias, todo mientras una orquesta interpreta la música en directo. Con esto, Delirio ha buscado representar la identidad cultural de Cali, integrando componentes teatrales y visuales que expanden la narrativa del espectáculo.

Más que baile: una industria creativa

Desde el inicio, la Fundación Delirio no solo pensó en el aplauso del público, sino en la reivindicación de la cultura popular de su región. El proyecto se planteó como una oportunidad de formación y trabajo real para quienes desarrollan estas expresiones artísticas. La meta era crear un modelo de industria creativa donde los artistas pudieran encontrar en su oficio una forma de sustento y obtener el reconocimiento profesional que merece su trabajo.

Dos décadas después, los resultados de esta visión son evidentes. La estructura de Delirio cuenta actualmente con un colectivo de más de 400 personas vinculadas a diversas áreas. Este equipo multidisciplinario incluye no solo a los bailarines y coreógrafos, sino también a diseñadores de vestuario, músicos, escenógrafos, luminotécnicos y profesores y alumnos de circo.

Un recorrido global y local

El crecimiento de la compañía ha sido constante, basándose en una fórmula que mantiene la salsa caleña como el eje fundamental, pero que incorpora recursos de otras disciplinas para ampliar las posibilidades visuales. Gracias a este enfoque, Delirio ha logrado realizar más de 500 espectáculos a lo largo de su historia.

Este camino no se ha limitado a Colombia, donde ha recorrido distintos escenarios, sino que ha llevado su propuesta a 21 países diferentes. Para la compañía, llegar a sus 20 años representa dos décadas de trabajo dedicado a una tradición musical que es parte esencial de la identidad de Cali, dándole nuevas formas de representación sobre la tarima.

Esta función en Bogotá no es solo un aniversario, sino la ratificación de una apuesta escénica que logró sacar la salsa caleña de su territorio de origen para llevarla al mundo. ¿Quién se anima a ir a ver este despliegue de acrobacias y sabor?