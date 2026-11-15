Rosalía arrasó en los Latin Grammy 2026 y Karol G celebró el orgullo latino

Espectáculos

Rosalía fue la gran protagonista de la 27ª edición de los Latin Grammy. La artista se llevó los dos galardones principales de la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas: el de mejor álbum por LUX y el de mejor canción por "La perla".

Al recibir el premio al mejor álbum, Rosalía describió a LUX como un salto al vacío y afirmó que el disco es su verdad. El músico colombiano Juanes fue quien le entregó el trofeo, marcando el tercer Grammy Latino que la cantante gana en esa categoría. Sobre el nombre del proyecto, explicó que LUX significa luz en latín.

La artista no se quedó solo con los premios mayores. Antes de abrir la ceremonia con una presentación operática, ya había ganado en tres categorías más: mejor álbum alternativo (LUX), mejor canción pop ("La perla") y mejor video musical de formato corto (Sauvignon Blanc). Además, al recoger el premio a la mejor canción, agradeció a quienes le dijeron que su música era demasiado rara o que ella no valía.

El poder colombiano y el brillo regional

Karol G se llevó el premio al mejor álbum de música urbana con "Tropicoqueta". La colombiana, que también ganó previamente el premio a la mejor actuación de reguetón, celebró con un grito de "Latina forever" y confesó sentir que la gente se siente orgullosa de ser latina al cantar sus temas.

Por otro lado, el talento de Barranquilla estuvo representado por Aria Vega, quien ganó como mejor artista nueva y definió este logro como un "sueño premium".

Otros ganadores y homenajes

El argentino Milo J fue uno de los más premiados con cuatro reconocimientos, incluyendo el de mejor producción por "Niño" y el de mejor álbum tropical con "La vida era más corta". Asimismo, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso ganó los premios a mejor actuación de música electrónica y mejor canción pop/rock.

La noche también tuvo momentos de nostalgia y respeto. Varios artistas rindieron homenaje al centenario del natalicio del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. También se honró la memoria de la leyenda de la salsa Willie Colón, quien falleció en febrero de este año.

Lista de los ganadores principales

Mejor álbum de música urbana: "Tropicoqueta" - Karol G

Mejor canción de rap/hip hop: "Antisistema" - J Noa, Trooko

Mejor álbum de música alternativa: LUX (Complete Works) - Rosalía

Mejor álbum pop contemporáneo: "¿Y ahora qué +?" - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música mexicana contemporánea: "Dosis" - Xavi

Mejor álbum tropical contemporáneo: "Antes de que el tiempo se vaya" - Fonseca

Mejor álbum tropical: "La vida era más corta" - Milo J

Mejor álbum de salsa: "El alma en clave" - Luis Enrique

Mejor álbum de cumbia/vallenato: "El último disco vol. 1" - Carlos Vives

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: "La Fernández" - Camila Fernández

Mejor álbum de música de banda: "Piedras a la Luna" - Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana: "Una tuya y una mía (Vol.2/En Vivo)" - Bobby Pulido & Friends

Mejor álbum de música norteña: "Lo que me falta por llorar" - Grupo Frontera

Mejor álbum de cantautor: "Taracá" - Jorge Drexler

Mejor canción de cantautor: "Dime" - Silvana Estrada

Mejor álbum de música flamenca: "Popular" - Yerai Cortés