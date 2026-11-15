La promesa que tardó 48 años: el retrato de Rafael Escalona que cerró un círculo en Valledupar

Espectáculos

En el Museo del Acordeón de Valledupar, la caída de una tela roja desató los aplausos de los asistentes el pasado viernes. No se trataba solo de inaugurar una obra de arte, sino de cumplir una promesa que el pintor y poeta Jaime Molina Maestre le había hecho al compositor Rafael Escalona y que quedó pendiente durante 48 años.

La pintura fue realizada por Jaime Molina Torres, hijo del artista original, quien se encargó de plasmar la amplia sonrisa de Escalona, esa misma que acompañó las historias y la cotidianidad del Caribe colombiano convertidas en canciones. Con este gesto, se cerró un círculo que permanecía abierto desde 1978, uniendo la memoria musical con el color de la pintura.

Un pacto entre el arte y la música

Para Jaime Molina Torres, crear este retrato fue un ejercicio personal para completar una historia que siempre estuvo presente en su imaginación. El artista reflexionó sobre cómo su padre habría hecho justicia al genio musical de Escalona si el proceso hubiera sido al revés. La develación del cuadro se vivió en una atmósfera llena de versos y acordes de acordeones, donde las canciones del maestro evocaron la profunda amistad que lo unía al pintor.

Esta conexión quedó inmortalizada en la canción Jaime Molina, con la que Rafael Escalona inmortalizó a su gran amigo tras su muerte. El estribillo de dicho tema revela la naturaleza del acuerdo: Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía la condición de que si Escalona moría primero, él le haría un retrato, pero si Molina moría primero, Escalona le sacaría un son. José Alberto ‘Beto’ Murgas Peñaloza, director del Museo del Acordeón y compositor, mencionó que Pachin, hijo de Escalona, tiene el audio donde se escucha el compromiso que el padre de Molina tenía con el músico, describiéndolo como un son lento y muy bien cantado.

Más que un cuadro: el cancionero pedagógico

El evento no se limitó al retrato. Frente a investigadores, gestores culturales y amantes del vallenato, se presentó un cancionero pedagógico ilustrado. Esta publicación reúne cinco composiciones representativas de Rafael Escalona y complementa la música con contenido narrativo, transcripciones musicales e ilustraciones artísticas.

El proyecto, desarrollado por el diseñador gráfico y pintor Jaime Molina Torres junto al licenciado en música Luis Alfredo Luna Torres, quien realizó la selección y análisis de las obras, cuenta con el apoyo de Comfacesar y el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes. La iniciativa contempla la producción de 100 ejemplares que serán donados a instituciones educativas, museos y bibliotecas para preservar el legado del compositor y acercar el repertorio a estudiantes y músicos.

Víctor Navarro Jiménez, escritor y actor, explicó que todo esto forma parte de la propuesta ‘La canción y el retrato’, un homenaje donde la música y el arte se reencuentran. Navarro escribió cinco relatos basados en las composiciones elegidas para profundizar en sus personajes y significados.

Bromas, relojes y una amistad real

La velada también rescató una faceta más cotidiana y pícara de los artistas. Se dio a conocer una carta enviada por Rafael Escalona desde Colón, Panamá, en 1977, dirigida a Jaime Molina Maestre. En el texto, el compositor le reprochaba entre bromas que el pintor hablara mal de unos relojes que Escalona enviaba como regalo a sus amigos en Valledupar.

Con la ironía que definía su relación, Escalona acusaba a Molina de hablar mal de los obsequios por pura envidia y terminó deseándole que uno de los relojes le estallara para que dejara de sembrar dudas. Esta carta revela la familiaridad y la picardía de una amistad que existió mucho antes de volverse leyenda musical.

Para Rafael Escalona Bolaños, hijo del maestro, esta iniciativa es fundamental para mantener vivo el vínculo de afecto y admiración que unió a su padre con Jaime Molina, extendiendo ese legado a los descendientes. Según Escalona Bolaños, la obra musical y los relatos de su padre son parte esencial del patrimonio cultural de Colombia y la región Caribe.

¿Quién no ha tenido un amigo que le promete algo y se demora décadas en cumplirlo?