María Alejandra López va por la corona de Miss Universo 2026

Espectáculos

María Alejandra López Pérez es la mujer encargada de llevar la banda de Colombia en la edición número 75 de Miss Universo. La pereirana se coronó como Miss Universe Colombia el sábado 10 de octubre en Barranquilla, logrando finalmente el título nacional después de una trayectoria de 13 años en el mundo de los reinados.

El camino de López Pérez no fue lineal, pero sí lleno de logros. Empezó su recorrido en 2013 representando a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, donde quedó como Primera Princesa. Ese mismo año logró un triunfo internacional al coronarse como Reina Hispanoamericana en Bolivia. Más adelante, en 2015, ganó el título de Miss Mundo Colombia.

Casi rozó la corona de Miss Universe Colombia en 2021, cuando quedó como primera finalista. Después logró el segundo lugar en Miss Grand International 2023 en Vietnam. Con el triunfo del 10 de octubre, tomó el relevo de Vanessa Pulgarín y ahora tiene la misión de buscar una nueva conquista internacional para el país.

Fuera de las pasarelas, María Alejandra es ingeniera industrial graduada de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene 32 años y posee un perfil académico y lingüístico fuerte, ya que domina el español, el inglés y el francés.

El escenario en Puerto Rico

La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Colombia y México son los países que suenan más fuerte para ganar la competencia. Por parte de México, la representante es María Guadalupe Vargas Naranjo, una joven de 28 años originaria de Zapopan, Jalisco.

Vargas Naranjo fue elegida el 29 de agosto de 2026 en Los Cabos, Baja California Sur, donde compitió contra otras 31 candidatas. Ella recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien fue la ganadora del certamen internacional en 2025.

Cambios y el lujo de la corona

Esta edición número 75 trae una sorpresa en la competencia de traje de baño: no todas las candidatas desfilarán. De las 121 participantes, solo 59 podrán pasar por esa pasarela.

El premio máximo también es motivo de conversación. El certamen revelará la corona conmemorativa llamada “The Radiance of an Eternal Legacy”. Esta pieza está confeccionada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes, un detalle que definitivamente sube la apuesta del evento.

Para quienes quieran seguir el evento el martes 24 de noviembre, habrá opciones de transmisión en vivo para Latinoamérica. Se podrá ver a través de la plataforma de streaming Universal+, con suscripción, o por televisión de paga en Telemundo Internacional, dependiendo de la disponibilidad de cada operador de cable.