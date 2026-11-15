Paola Jara se cansó de que la comparen con Sandra Barrios y pidió dejar de criticar los físicos

Espectáculos

Paola Jara no se quedó callada frente a la ola de comentarios sobre su apariencia física que se disparó en redes sociales. Tras la difusión de imágenes de una entrevista y un evento, varios usuarios empezaron a analizar cada detalle de su rostro, señalando la presencia de líneas de expresión y cuestionando los cambios en su imagen. El chisme escaló rápido y terminó en lo que ya es un clásico de internet: comparar el aspecto de la cantante con el de Sandra Barrios, exesposa de su pareja, Jessi Uribe.

La respuesta de la artista llegó a través de sus historias de Instagram, donde pidió frenar los juicios sobre el cuerpo y el rostro de los demás. Sin mencionar nombres propios ni referirse directamente al evento que detonó todo, Jara dejó un mensaje claro: “Normalicemos que todo lo que está bien es vivir y no criticar las apariencias de los demás”. Un recordatorio necesario para los más de seis millones de seguidores que tiene en su cuenta, quienes reaccionaron con apoyo ante el desplante de los críticos.

El eterno retorno de la rivalidad

Lo más increíble de todo es que el tema del físico fue la excusa perfecta para que los internautas desenterraran el pasado sentimental de Jessi Uribe. La discusión no se quedó solo en quién se ve más joven, sino que revivió los señalamientos que circularon hace años sobre la separación del cantante santandereano y su entonces esposa. Algunos usuarios se tomaron la libertad de contrastar la edad de ambas mujeres, asegurando que Jara se veía de mayor edad que Sandra Barrios, a pesar de que la cantante era más joven cuando inició su relación con Uribe.

Este fenómeno dividió totalmente las opiniones en las plataformas digitales. Por un lado, estaban los que insistían en analizar la edad y los rasgos físicos de las dos mujeres. Por el otro, apareció un grupo de usuarios que cuestionaron por qué se sigue manteniendo una rivalidad en línea basada únicamente en la imagen de dos personas que han tenido un vínculo con el mismo hombre, tratando de cerrar un círculo de comparaciones que parece no tener fin.

Defensa contra el escrutinio público

La reacción de los seguidores de Jara fue contundente en defensa de la artista. Muchos resaltaron que este tipo de ataques a la apariencia suelen recrudecerse especialmente cuando las figuras públicas son mujeres. Una internauta escribió un mensaje de apoyo a la cantante y otros pidieron dejar de criticar, pues todas las mujeres son hermosas.

Además, parte de la conversación se centró en factores reales que afectan la imagen de cualquier persona expuesta al ojo público. Los internautas recordaron que el paso del tiempo, la intensidad de los ritmos de trabajo, la exposición constante y las decisiones personales son elementos que influyen directamente en cómo se ve alguien. Hubo un rechazo generalizado hacia el uso del aspecto físico como una herramienta o argumento para retomar controversias antiguas sobre la vida sentimental de la pareja conformada por Jara y Uribe.

Sinceramente, ¿en qué año seguimos comparando a dos mujeres por el mismo hombre? Deberíamos normalizar que los años pasan y que la piel cambia, en lugar de buscar peleas donde no las hay.