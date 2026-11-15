Juanes llega a Medellín con un Grammy nuevo y la inauguración de la DAVIarena

Espectáculos

Juanes no se cansa de ganar y, a pesar de los años y la experiencia, se sigue emocionando y hasta se pone nervioso. El jueves recibió el Latin Grammy número 26 de su carrera al ganar la categoría de Mejor Álbum Pop / Rock por su trabajo más reciente, JuanEsteban. El músico confesó estar en shock y aseguró que este premio le importa mucho más que los anteriores porque ocurre en el momento presente.

Este reconocimiento llega justo cuando el artista termina en Colombia la gira de su disco JuanEsteban. Durante todo el año recorrió ciudades de Estados Unidos, México, Chile, Puerto Rico, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y Canadá. Sobre esta experiencia, Juanes afirmó que disfruta más que nunca estar en un escenario y que ha aprendido a valorar ese instante, describiéndolo como algo que va desde lo más sagrado hasta el momento más alegre.

Para cerrar con broche de oro, el artista tiene una cita hoy, 14 de noviembre, en Sabaneta, donde inaugurará la DAVIarena. Después de este show, tiene programados otros dos conciertos en Bogotá los días 19 y 20 de noviembre.

Un sueño cumplido para el Valle de Aburrá

La apertura de la DAVIarena es un hito que Juanes esperaba desde que empezó su carrera. El cantante sentía que Medellín necesitaba un escenario especializado para conciertos con capacidad para unas 18.000 personas. Según el artista, siempre que visitaba lugares hermosos con infraestructuras así en otros países, deseaba que algo similar pasara en Colombia, aunque no imaginaba que sería en Medellín primero.

Juanes, quien ya visitó el lugar durante su proceso de construcción, cree que este espacio marcará un antes y un después para la región. Considera que la DAVIarena estimulará a los nuevos artistas y generará mucho trabajo y movimiento económico. Para él, la ciudad y el Valle de Aburrá reclamaban este espacio hace años, especialmente ahora que Medellín se ha convertido en una meca musical mundial y un río de creatividad.

En lo personal, tocar en su ciudad natal sigue siendo un sueño. El paisa recordó sus inicios caminando por Sabaneta, Envigado y el centro con sus botas de punta de platina y tocando en garajes. Para él es muy hermoso poder mostrar ahora la mejor versión de sí mismo ante su familia, amigos y fanáticos más fieles en un lugar de este nivel.

25 años de trayectoria y un nuevo disco

Además de los premios y los shows, Juanes lanzó 25 Aniversario, un disco que conmemora más de dos décadas de carrera. Aunque su trayectoria es más larga si se suma el tiempo que lideró la banda Ekhymosis en los años noventa, el sello Universal Music lanza esta celebración a 26 años de Fíjate Bien, su primer trabajo como solista.

Ese álbum debut hizo historia en 2001 en los Latin Grammy con un récord de siete nominaciones, incluyendo la de Mejor Nuevo Artista del Año. El disco actual comienza precisamente con la canción 'Fíjate bien', la cual abordaba las dificultades sociales de Colombia.

El proyecto 25 Aniversario hace un recorrido por los éxitos globales que impulsaron su nombre, como La Camisa Negra y A Dios Le Pido, además de baladas como Es Por Ti, Fotografía y Para Tu Amor. Juanes explicó que en estas canciones se reflejan sus alegrías, tristezas, fracasos, victorias, vulnerabilidades y también mucha fiesta.

Para el artista, todas las canciones son importantes porque cada una tuvo un lugar en su vida y su carrera. Aunque hay temas más populares que otros, hay canciones menos conocidas que lo hacen demasiado feliz y afirma que no sería capaz de elegir una sola.

Juanes resume este momento de su vida con agradecimiento y felicidad, sintiendo que es su mejor momento para tocar en vivo. Su mensaje para quienes asistan a sus conciertos es claro: la idea es que la gente vaya a gozar en un espacio de alegría, rock, fiesta y nostalgia, pero siempre desde una energía positiva.