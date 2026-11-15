Cuatro exreinas serán las encargadas de elegir a la nueva Señorita Colombia 2026

Espectáculos

El Concurso Nacional de Belleza presentó oficialmente a las cuatro exreinas que formarán el jurado calificador para elegir a la nueva Señorita Colombia 2026. El certamen celebra sus 92 años con el concepto «Colombia, tierra de culturas».

Estas cuatro mujeres llegan con la experiencia de haber portado títulos nacionales, representando a sus regiones y realizando labor social. Además, le ponen el toque profesional al comité evaluador con sus trayectorias en los sectores financiero, empresarial, de moda, comunicación y desarrollo comunitario.

La cita final para conocer a la ganadora es mañana, lunes 16 de noviembre, en Cartagena de Indias.

Sinceramente, que el jurado sea puro exreina es una decisión que le da peso a la elección.