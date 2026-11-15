El combo que no deja a nadie en sano juicio: Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada y Dayro Moreno se juntaron

Espectáculos

Jhon Alex Castaño decidió alegrarle el día a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece abrazado y sonriendo junto a Luis Alberto Posada y Dayro Moreno. El encuentro ocurrió en la sala de espera de un aeropuerto, donde los tres se tomaron la foto de pie, con las maletas de mano a un lado y el movimiento típico de una terminal aérea de fondo. Para darle más sabor a la publicación, Castaño incluyó una advertencia que dejó a todo el mundo pensando: «Qué tal este combo que armamos en el aeropuerto? No queda nadie en sano juicio le cuento!!».

La publicación fue un esfuerzo conjunto entre las cuentas del cantante y el futbolista. En la imagen, Castaño aparece vestido de negro; Dayro Moreno lleva su pinta relajada con gorra y gafas oscuras; mientras que Luis Alberto Posada luce su clásica cachucha y una camiseta clara. Pero el detalle que terminó de desatar las risas fue una pegatina que decía: «Amor voy a salir con unos amigos… Los amigos 😂», esa frase típica que se manda a la casa cuando se sabe que la noche va a ser larga. Con semejante trío reunido, la broma se explica sola.

Reacciones que huelen a fiesta

Los seguidores respondieron de inmediato. En cerca de una hora, la foto ya superaba los 6.500 «me gusta» y acumulaba más de 100 comentarios. Comentarios como «Borrachera fija» y «Sufren las licoreras» inundaron la publicación, acompañados de una lluvia de emojis de carcajadas. Es que, básicamente, juntaron el chupe, el despecho y los goles en una sola postal, una combinación que, efectivamente, no deja a nadie en sano juicio.

¿Quiénes son los protagonistas de este caos?

Para los que no estén enterados, este no es cualquier grupo de amigos. Jhon Alex Castaño es conocido como el «Rey del chupe», un apodo que nació en un concierto en Cerritos, Valle, y que él mismo volvió su marca personal con el grito de: «sentimiento, Jhon Álex, ¡y a beber!». Antes de alcanzar la fama, el artista se ganaba la vida cantando en buses y formó parte de la agrupación Hernán Darío y Los Muchachos Decentes, donde no solo cantaba y tocaba la guitarra, sino que también hacía de humorista. Hoy es uno de los nombres más queridos de la música popular, especialmente por éxitos como «Amigos con derechos», que ha sonado en toda Latinoamérica.

Por otro lado, Luis Alberto Posada es el «Ídolo del Pueblo». El cantante, nacido en Cartago, Valle del Cauca, tiene una trayectoria que supera las cuatro décadas desde que lanzó su primer disco llamado «Destino fatal». Es uno de los referentes más grandes de la música de despecho en Colombia, con más de 40 producciones grabadas y clásicos que ya son himnos, como «Mi pasión recordarás» y «Yo tuve un gran amor».

Finalmente, el combo se completa con Dayro Moreno, el delantero del Once Caldas y oriundo de Chicoral, Tolima. Dayro no solo es un crack en el campo, sino que es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano con 372 anotaciones oficiales, superando la marca de Radamel Falcao García. Además, fue el goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 10 goles y recientemente rompió otro récord histórico al convertirse en el futbolista colombiano con más partidos disputados como profesional, sumando 937 juegos y quitándole el puesto al arquero Miguel Calero.

El misterio del viaje

Aunque la foto dejó a todos muertos de risa y con la curiosidad al tope, hay un detalle que quedó en el aire. Ni Castaño ni Moreno dieron ninguna explicación sobre por qué se encontraban juntos en el aeropuerto. No mencionaron el destino del viaje ni el motivo exacto de la reunión, así que la postal quedó como una simpática incógnita para sus fanáticos. Mientras tanto, la foto sigue sumando reacciones entre los seguidores de la música popular y del fútbol.

¿Ustedes se atreverían a viajar con ese trío o preferirían quedarse en la casa para evitar el caos?