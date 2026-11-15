Sissie lanza "Ay María", su tributo a las mujeres del mundo

La canción nació de su admiración por las mujeres.

La idea le surgió mientras viajaba por su país natal, Ecuador. Observó a mujeres levantarse muy temprano, listas para comenzar su día, y pensó en lo increíbles que son. «Por eso, en algún momento de la historia, no hubo otra opción que acusarlas de ser brujas», pensó.

Llamó a la canción "Ay María" porque María es el nombre de mujer más común en Ecuador, pero la canción está dedicada a todas las mujeres del mundo.

El video musical toma su estética de pinturas en las que las mujeres han sido inmortalizadas a lo largo de la historia. La canción y el video ya están disponibles en todas las plataformas.

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