Reykon dejó llorando a su imitador en 'Yo me llamo'

Famosos

Imagínense la cara de Darío Quintero, alias Dikiu, que terminó su presentación en 'Yo me llamo' y, de repente, se encontró con el mismísimo Reykon frente a él. El cantante paisa apareció por sorpresa en el Templo de la Imitación para compartir el escenario con el participante que está intentando convencer al jurado de que es su clon.

La cosa se puso intensa porque, según Caracol Televisión, el hecho de cantar junto al artista y ver su reacción llevó a Dikiu hasta las lágrimas. Amparo Grisales no se quedó callada y resaltó que ambos se parecen muchísimo, no solo en la pinta sino en la forma de interpretar las canciones.

Pero ojo, que Dikiu no llegó a la televisión así porque sí. Este muchacho, que es nacido en Palestina, Caldas, empezó en la música a los cuatro años. Sus primeros shows fueron en las izadas de bandera del colegio La Sagrada Familia cantando rancheras. Además, pasó por la Escuela de Música Tradicional de Palestina en la Casa de la Cultura, donde aprendió a tocar guitarra, tiple y bandola.

El empujón familiar también fue clave. Su mamá, Bárbara Arredondo, que siempre ha estado ligada a la cultura de su municipio, cuenta que el niño empezó acompañándola con los coros de una canción y terminó pidiéndole que lo llevaran a todas sus presentaciones.

Con la adolescencia se creó el personaje de Dikiu y empezó a explorar otros géneros. Antes de meterse en el cuento de imitar a Reykon en el concurso, ya había pasado por otros programas como 'A Otro Nivel' y 'La Voz'.

Seamos honestos, ¿quién no lloraría si el artista que admira aparece de la nada para cantar con uno?